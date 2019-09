Kæmpe brøler i tv-program

Amalie Szigethy kom ved en fejl til at servere alkohol for Jan Linnebjerg, der er alkoholiker

I aftenens afsnit af TV3-programmet 'Til middag hos ...' er det realitystjernen Amalie Szigethy, der er hovedperson. Hun inviterer derfor skuespiller Jan Linnebjerg, danser Mille Funk og bagedronning Ditte Julie Jensen til en middag, der byder på retter fra forskellige områder i Europa.

Da Jan Linnebjerg er alkoholiker, har gæsterne igennem hele programmet været gode til at sørge for, at der er alkoholfri øl og andre alkoholfrie drikke på bordet til ham, så han ikke føler sig forpligtet til at drikke alkohol.

Men til Amalies middag får Jan Linnebjerg, der kæmper for at holde sig tørlagt, serveret dessertvin.

- Amalie bestemmer, at jeg skal have noget alkohol, og det må så være min kvote de næste mange år, der er fyldt op, lyder det fra Jan Linnebjerg, efter han har drukket et glas af dessertvinen.

En fejl

Til Ekstra Bladet fortæller Amalie Szigethy, at hun kom til at give Jan Linnebjerg alkoholen ved en fejl.

- Jeg må indrømme, at jeg slet ikke tænkte over det. Der må jeg være helt ærlig. På det tidspunkt på aftenen havde vi fået en del alkohol, og derfor serverede jeg dessertvin til ham ligesom til alle andre, siger hun og fortsætter:

- Men han bestemmer jo selv, om han vil drikke det eller ej, det er ikke mit job eller mit problem. Så det må han selv ligge og rode med.

I 'Til middag hos ...' får Amalie Szigethy ved en fejl serveret alkohol for Jan Linnebjerg. Foto: Bjørn Jakobsen

Ifølge Amalie Szigethy var det dog ikke helt gennemtænkt, at hun serverede alkohol for Pyrus-skuespilleren.

- Jeg havde jo købt alkoholfri øl og andre ting til ham. Der var også alkohol under hele middagen, og så er det jo op til folk selv at vælge, hvad de gerne vil drikke, men jeg må indrømme, at det var en fejl, at jeg serverede dessertvinen for Jan. Der skulle jeg måske have tænkt mig bedre om, siger hun.

- Men jeg lagde faktisk slet ikke mærke til, at han drak det. Jeg serverede det uden at tænke over det. I starten var jeg meget opmærksom, men hen ad aftenen blev jeg mere snalret, og så tænkte jeg ikke ligeså meget over det.

- Men synes du ikke, at det er lidt respektløst at servere alkohol for en, der er alkoholiker?

- Jeg tænkte virkelig ikke over det. I dag ville jeg ikke have serveret det. Men på den andens side, så er det ikke mit job. Jeg er ikke hans personlige assistent. Han må selv bestemme, hvad han gør, og jeg kan jo ikke vurdere, hvad han kan klare, og hvad han ikke kan, og hvad man må som alkoholiker, og hvad man ikke må. Selvfølgelig skal man vise respekt, men det synes jeg også, jeg gjorde. Jeg havde sørget for ting til ham.

- Produktionen serverede jo også champagne til sidst, hvor vinderen skulle kåres, så det var heller ikke kun mig, understreger hun.

Gør ikke noget

Til Ekstra Bladet fortæller Jan Linnebjerg, at han ikke havde noget imod, at Amalie Szigethy serverede et enkelt glas vin for ham, selvom han normalt holder sig helt fra alkohol.

- Det dør jeg ikke af. Jeg er ikke alkoholiker hver dag, og derfor kan jeg også godt klare et glas i ny og næ, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der sker ikke noget ved, at jeg tager et glas. Det smagte godt, og Amalie serverede det i den bedste mening. Jeg tror også, at jeg efter underholdningen lige havde brug for det. Jeg kunne jo have sagt nej, siger han og fortæller, at han nu er færdig med at tale om sit alkoholmisbrug:

- Jeg er ved at være godt træt af, at det bliver kørt så højt op, og jeg synes, at 'Til middag hos ...' bliver mit punktum for den her snak om mine alkoholproblemer. Nu skal jeg videre, for det har været en hård tur. Ikke mindst for min familie.

Du kan se 'Til middag hos ...' mandag-torsdag på TV3 og Viaplay.