Kæmpe brøler

KUN på Ekstra Bladet: Få adgang til Reality Awards-showet HER. Vælg pakken til 49 kr.

Der blev ikke sparret på sprutten, da Reality Awards 2020 gik løs fredag aften på Docken i København. Det kan Anne Plejdrup fra 'Paradise Hotel' skrive under på.

Anne havde fået en kende for meget indenbords, da prisen røg på gulvet. Foto: Anthon Unger

Hun havde dårligt nok vundet prisen som 'årets kvindelige realitydeltager', før den medfølgende glas-statuette røg på gulvet med et brag.

- Jeg var blevet lidt fuld, og så stod jeg på den røde løber, og så tabte jeg den bare, fortæller hun til Ekstra Bladet dagen derpå.

- Den knustes med det samme, jeg nåede ikke engang at gribe den. Jeg prøvede ellers, men den gik bare i stykker, så jeg var så ked af det.

Anne Plejdrup var ellers henrykt over at vinde prisen, som hun havde forventet ville havne i favnen på Danmarks ukronede realitydronning, Linse Kessler.

- Jeg var mega beæret over at få den, fordi Linse plejer altid at vinde den. Det var sindssygt at vinde over hende, fordi hun er sådan en kæmpe legende, som jeg selv ser rigtig meget op til, siger hun.

- Jeg havde håbet på at vinde, men ikke forventet det. Igen fordi det var mod Linse. Hvis hun ikke havde været med, havde jeg nok forventet at vinde.

Anne Plejdrup (tv.) ses her sammen med reality-veninderne Josefine Von Spreckelsen og Sara Tiedt. Foto: Anthon Unger

Dansk tv-babe i pinligt røv-kiks

Teitur fyldte op

Selvom det var Anne Plejdrup selv, der sendte sin pris i gulvbrædderne, mener hun ikke, hun bærer hele skylden for miseren.

- Teitur blev ved med at hælde shots på mig fra champagneglas, så jeg blev simpelthen så fuld, fortæller Anne Plejdrup.

- Så Teitur bærer faktisk lidt af skylden for, at din pris røg på gulvet?

- Helt sikkert. Jeg blamer ham fuldt ud for alle de ting, jeg lavede.

Se også: Tv-kendis vender tilbage: Der var klamt, ulækkert og mug på maden