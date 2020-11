Kæmpe chok: Par udgår af 'Vild med dans'

Syvende program blev det sidste for skuespiller Janus Bakrawi og hans partner Karina Frimodt i 'Vild med dans'.

Det har TV2 netop meddelt.

Janus Bakrawi er nemlig blevet ramt af en skade og er derfor blevet kørt på hospitalet. Det betyder også, at parret må udgå af 'Vild med dans' og derfor ikke er med i det ottende program.

'Janus Bakrawi er blevet skadet i læggen umiddelbart inden eftermiddagens generalprøve i 'Vild med dans', og det er desværre ikke muligt for ham at gå på gulvet i aften. Vi kender ikke skadens omfang til bunds, men han kan ikke støtte på sit ben, og er nu på vej på skadestuen', lyder det fra underholdningsredaktør, Thomas Richardt Strøbech.

'Det betyder desværre, at han og partner Karina Frimodt må udgå af 'Vild med dans'', lyder det videre.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Underholdningsredaktøren begræder, at parret nu har været nødt til at forlade konkurrencen i utide.

'Vi er virkelig kede af at skulle sige farvel til et skønt par på den her uheldige baggrund, men det er også vigtigt, at han lytter til sin krops signaler, da han i længere tid har mærket overanstrengelse i kroppen', lyder det fra underholdningsredaktøren, der fortsætter:

'Vi vil savne Janus og Karina, men den triste exit får ikke indflydelse på resten af aftenens program. Vi blænder om lidt op for vores store cirkusaften, hvor de nu syv resterende par skal dyste om at blive blandt de seks, der kan danse sig videre til næste uges program', lyder det videre.

'Vild med dans' bliver sendt fredag efter planen, selvom parret nu er udgået. Det betyder også, at der stadig vil være et par, der bliver stemt ud.