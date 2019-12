Kæmpe comeback: - Nu skal jeg slå mig løs

Den 42-årige tv-vært Signe Molde vender snart tilbage til skærmen på DR.

Det sker, når hun i det nye år står i spidsen for sit helt eget program, hvor hun skal møde mennesker, hun er uenig med.

Det afslørede hun onsdag, da Ekstra Bladet mødte hende i DR Byen, hvor kanalen holdt pressemøde og præsenterede deres tv-satsninger i det nye år.

- Jeg har en lyst til at se de her mennesker i øjnene og forhåbentlig gøre folk klogere, sagde hun på pressemødet.

Her fortalte hun også, at programmet stadig er under udvikling og derfor ikke har noget navn endnu.

- Jeg forsøger at tage emner op, som er relevante for alle mennesker. Det har været sjovt at prøve at udfordre mig selv, sagde hun videre.

Signe Molde under pressemødet. Foto: Jens Dresling

Ud i virkeligheden

Da Ekstra Bladet mødte tv-værten til en snak om det nye job efter pressemødet, lagde hun ikke skjul på, at hun glæder sig til at vende tilbage til skærmen.

- Nu er det på tide, at jeg bevæger min nye gamle røv ud i virkeligheden. Nu har jeg siddet i studiet i fem år, og nu var det på tide, at jeg ikke er så magelig mere, siger hun og fortæller lidt mere om konceptet for programmet:

- Jeg laver et program, hvor jeg tager ud og møder folk, jeg er uenig med. Det er egentlig den korte forklaring. Folk går meget op i genre. Det går jeg ikke selv så meget op i. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive programmet, men det er et journalistisk fakta-program, men der er også stand-up og humor i. Det er sådan en dejlig blanding af alt muligt.

I 2018 stoppede Signe Molde som vært på 'Quizzen' på DR2. Et program, hun selv har opfundet og været vært på i flere år.

Nu glæder hun sig til at vende tilbage til skærmen på DR.

- Det bliver mega fedt. Det bliver sjovt. Det har været virkelig sjovt at lave første program. Lige nu er jeg på juleturné med DR's Big Band, så jeg føler, at jeg har meget i gang. Der er travlt, men det er sjovt. Jeg glæder mig til at komme i gang, og det er sjovt at komme ud af studiet og slå mig løs.