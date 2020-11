Kæmpe flop: - Det er fint for mig

Simon Kvamm lader sig ikke mærke med, at hans album ikke er at finde på hitlisten

På trods af anmeldernes ros af det nye album fra Hugorm, som har Simon Kvamm i spidsen, er satsningen fra Nephew-frontfiguren ikke slået igennem hos befolkningen.

Således kunne Ekstra Bladet tidligere på ugen berette, at den populære musiker for en gangs skyld ikke var strøget direkte ind på album-hitlisten med 'Kom vi flygter', som albummet er navngivet.

Den tilsyneladende manglende opbakning fra publikum er dog ikke noget, der ryster Simon Kvamm.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham søndag til premieren på julefilmen 'Julemandens datter 2'.

- Jeg synes, det er meget sjovt at komme frem med noget nyt og starte forfra, som det jo lidt er for mig med mit band Hugorm, så det er ikke så overraskende for mig, at det ikke brager ind på hitlisterne, siger han og tilføjer:

- Jeg er enormt glad for, at vi har fået lavet et album, som er blevet set og taget imod af anmelderne, som vi gerne ville, og så må vi se, hvad det kan blive til i fremtiden. Hvis det bliver stort, er det spændende, og hvis det forbliver smalt, er det fint for mig.

Simon Kvamm var søndag til premiere på 'Julemandens datter 2 - Jagten på Kong Vinters krystal' med sin datter, Alice, og hendes veninde Eva. Foto: Jonas Olufson

Corona spiller ind

Ifølge den garvede musiker kan det skyldes mange ting, at albummet ikke har ramt hitlisten. Han kalder selv musikken for 'smal og eksperimenterende'.

Og så har corona-situationen nok en finger med i spillet, mener han.

- Det har helt klart noget at sige, at man kan komme ud og møde folk, men det er vi faktisk også nu. Jeg kommer lige fra turné, og jeg er sådan lidt ekstra træt, fordi i disse tider skal man spille to gange om dagen. Så vi slider hårdt for det i den form, man nu kan, lyder det fra musikeren.

Albummet, som er Hugorms debut, udkom i oktober.

