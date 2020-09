Kæmpe frustration: 'Hvad fanden gør jeg nu'?

Fortid, nutid og fremtid mødtes i søndagens udgave af musikfortolkningsprogrammet 'Toppen af poppen', da Carpark North-musikeren Lau Højen kastede sig over sin version af Big Fat Snakes signatursang, 'Bonsoir Madame', som er skrevet af Anders Blichfeldt.

Sangen skrev Anders Blichfeldt i sin tid til en ekskæreste, som han var glad for at slippe af med, fordi hun ifølge musikeren sugede energien ud af ham.

Lau Højen havde derimod vendt budskabet i sangen om, og det blev en meget emotionel oplevelse for Anders Blichfeldt.

- Lau er jo virkelig en tænksom mand. Han har sat sig ind i og fundet ud af: 'Hvem er Anders egentligt, og hvad er der sket ham i livet?', fortæller Anders Blichfeldt.

- Min kone blev ramt af en blodprop i hjernen i 2006 og mistede førligheden i den ene siden af kroppen. Heldigvis er hun blevet rask igen, men det var et kæmpe slag for hende, for mig, for os alle sammen, siger han.

- Lau var ude for noget lignende med sin kone, og så fik han tanken: 'Nu vender jeg sangen om, så den handler om det lige modsatte: Du må ikke forsvinde. Du skal blive her!', forklarer Anders Blichfeldt.

Musikeren var i begyndelsen af 30'erne, da han skrev 'Bonsoir Madame'. I dag er han en moden herre på 56 år.

Hans sange afspejler, hvor han er i livet.

- Alle, der kender mig, kan straks se, hvis jeg prøver at sige noget, der ikke er rigtigt. Hvis der er noget, jeg er dårlig til, så er det at fake. Jeg er dårlig til at skjule mine følelser, så det har jeg heller aldrig nogensinde haft lyst til at gøre, siger Anders Blichfeldt og fortsætter:

- Det, vil jeg faktisk sige, er en del af at være i denne her branche: hvis du ikke viser, hvem du er, så er der heller ikke nogen, der kan mærke dig.

Det er blevet til over 250 sange fordelt på 26 plader, de fleste udgivet med Big Fat Snake.

- Hver eneste gang jeg laver en sang, tænker jeg: 'Den kan noget!'. Men hvis jeg skal være kynisk og se tilbage, så er der måske maks. 20 sange, som reelt har gjort et væsen ud af sig. Ud af dem er der måske fem, man kender.

- Når man stikker snuden frem, så er der nogle, der står klar med spegepølsen og giver den et gok. Sådan er det. Det er et vilkår. Det kræver psyke og en stor pyt-knap at være i musikbranchen.

Klump i halsen

Langt størstedelen af sit liv i musikbranchen har han tilbragt som frontmand i Big Fat Snake.

Efter 28 år på farten stoppede bandet tilbage i 2018 efter en afskedsturné, og siden har Anders Blichfeldt optrådt som solist under eget navn.

- Det var - med en stor klump i halsen - et fantastisk farvel til et virkelig godt publikum. Jeg tænkte: 'Kommer det til at gå?'. Men jeg kunne ikke mere. Nu havde jeg været i den sammenhæng i mange, mange år.

- På daværende tidspunkt var også 53 år og tænkte: 'Skal jeg på nye eventyr, så er det nu!'.

Anders Blichfeldt var faktisk på vej ud med sit første soloshow på egne ben, men det satte den allestedsværende coronapandemi en midlertidig stopper for.

- Det var en kæmpe frustration, og jeg tænkte: 'Hvad fanden gør jeg nu?!'. Men så kunne jeg jo se, at der var en hæk, der skulle klippes, og så gik jeg bare i gang med det, griner han.

- Jeg har fået ordnet derhjemme - bygget om, lavet nyt køkken i min lejlighed i Frankrig og haft det fantastisk med min kone. Hun har en café, som også lukkede, så vi havde bare et par måneder, hvor vi bare var os, og vi skulle ikke noget. Super hyggeligt, siger han med et smil.

