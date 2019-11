Kæmpe hype om Jon fra 'Den store bagedyst'

'Det er sæson for æbler ... og crumble, naturligvis!', indleder tidligere deltager af 'Den Store Bagedyst' Jon Edlund, 26, i en video, slået op på DR's Facebook-side. Ja, faktisk hedder videoen intet mindre end 'Lækkert med Jon'.

Og gensynet med den populære mesterbager har i den grad affødt en kædereaktion i kommentarsporet. Navnlig blandt de kvindelige seere, griner Jon Edlund. De fleste af dem har nemlig et godt øje til den mørkhårede aarhusianer:

- Her forleden sagde min kæreste, at hun rigtig gerne ville have mig til at læse op fra kommentarsporet fra videoen, inden hun skulle sove. Det var lidt ment som en sjov måde at praktisere godnatlæsning på, siger Jon Edlund til Ekstra Bladet.

- Jeg blev faktisk også selv lidt overrasket over, at modtagelsen var så god. Det er lidt vildt. Selvom jeg har mange følgere på Instagram, så var det lige akkurat en bekræftelse for mig, at tv-vejen er den vej, jeg gerne vil satse på.

En del danske kvinder har været eksponent for Jon Edlunds succes foran skærmen. Og nu er der gode nyheder i vente for fansene af hunkøn.

Han har søgt om orlov på lærerstudiet for anden gang og har sagt op hos Timm Vladimirs køkken. Nu skal tv-Jon i fuldt flor.

Hvad er det for noget tv, du skal lave?

- Jeg har en dialog med et produktionsselskab, som jeg håber kan blive til noget. Mere kan jeg ikke afsløre lige nu. Men jeg skal helt klart lave tv igen. Ikke fordi at jeg skal være 'den nye Tobias'. Jeg vil ikke kun stå og blære mig med kagebagning, men jeg vil også gerne vise, at jeg kan lave mad, og med det vil jeg gerne inspirere andre, siger Jon Edlund.

Tv-lækker

Mens opmærksomheden har blomstret, har Jon Edlund selv gennemgået en makeover. I sommer smed han otte-ni kilo, da han var på overlevelsestur i Alaska. Derudover har han svedt kage-kalorierne ud sammen med sin nye kæreste, Xenia, som han selv mødte i fitness.

'Mums, og her tænker jeg ikke på kagen', lyder en af de mange rosende kommentarer

- Min krop har forandret sig, fordi jeg styrketræner så meget. Min kæreste går også meget op i træning, så det er klart en motivation for mig, at vi kan komme sammen af sted til fitness. Hun er god til at inspirere mig til at træne.

Jon Edlund og kæresten er endnu ikke flyttet sammen, men det er ambitionen, siger han til Ekstra Bladet.

