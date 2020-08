Kæmpe kaos på TV2: Nu reagerer værterne

Petra Nagel og Abdel Aziz Mahmoud fortæller, hvordan de oplevede de kaotiske scener under tirsdagens udgave af 'Go aften Live'

Alt var ikke som normalt, da Petra Nagel og Abdel Aziz Mahmoud tirsdag aften bød velkommen til 'Go' Aften Live' på TV2.

Her havde kanalen inviteret Dennis Holm i studiet, efter han i de seneste dage er gået viralt på Facebook, da han i en video på det sociale medie nægtede at gå med mundbind, som nu ellers er krav i den offentlige transport over hele Danmark.

Abdel Aziz Mahmoud måtte dog tirsdag afbryde interviewet, der nærmest aldrig nåede at komme i gang, fordi Dennis Holm rejste sig op og opfordrede danskerne til at komme til demonstration og kaldte de danske politikere for 'klamphuggere, hundehoveder og hængerøve'.

Efter en advarsel, som Dennis Holm nægtede at følge, lukkede Abdel Aziz Mahmoud ned for 'interviewet' og fik kameraet til at rykke over på medværten Petra Nagel, som sad klar til at interviewe Benedikte Kiær og Dennis Knudsen om det at blive forældre i en sen alder.

Dennis Holm var ikke interesseret i at blive interviewet. I stedet holdt han enetale og blev cuttet af. Foto: TV2

Og det var en lettere rystet Petra Nagel. Det fortæller hun, da Ekstra Bladet onsdag aften møder hende på den røde løber forud for Zulu Comedy Galla i Operaen i København.

- Lige da det skete, blev jeg ret nervøs - især på Abdels vegne, fordi gæsten rejste sig op. Der blev jeg ærligt talt lidt bange. Og da han gik ud af studiet, gik han meget tæt forbi os, og jeg tænkte da lidt, hvad han kunne finde på at gøre, siger hun.

Petra Nagel siger dog, at hun efterfølgende er glad for at have stået i sådan en situation på live-tv. Og hun sender store roser til hele holdet, som klarede situationen professionelt og sørgede for, at alle havde det godt bagefter.

- Og Abdel var så sej. Han gav ham lige fem sekunder, og så fik han den lukket ned. Hvis han bare havde fået lov til at plapre løs, havde seerne derhjemme ikke følt sig i trygge hænder. Så han var bare så sej, slår hun fast.

'Petra var en stjerne'

Ekstra Bladet var tirsdag aften i kontakt med Abdel Aziz Mahmoud via sms, men onsdag aften satte han flere ord på episoden.

- Det var jo en gæst, der havde en dagsorden, der var ude af mine hænder. Og så måtte man jo bare gøre det, så godt som man kunne, siger han og roser holdet.

- Fotografen var klar til at dreje væk, og der blev hurtigt slukket for lyden. Og Petra var så klar. Hun var en stjerne. Det var ikke sikkert, at hun ville være klar, for jeg skulle jo have siddet der i ti minutter. Så én ting er, at hun greb det, da det skete, men hun skulle jo også tage seerne med. Hun kunne godt være gået i panik, men hun virkede rolig.

Tv-værten ville give Dennis Holm en mulighed for at sætte sig og gennemføre interviewet.

- Det gjorde han så ikke, og han begyndte også at bruge nogle ord, der gjorde, at man godt kunne se, at han ikke ville overholde den aftale og kontrakt, man faktisk har under et interview. Ligesom vi også har en aftale om, at jeg ikke skal overfuse dig nu, siger Abdel.

- Han var jo blevet inviteret ind i mit studie til at tale om det, som vi havde snakket om flere gange i telefonen inden. Da han brød den aftale, tænkte jeg bare, at seerne alligevel ikke ville få noget ud af det, siger Abdel, som altså lukkede det ned.

Abdel Aziz Mahmoud var i godt humør og klar til et godt show. Foto: Mogens Flindt

Masser af beskeder

Værterne har fået mange reaktioner i det seneste døgns tid, efter episoden blev sendt på tv.

Abdel viste tidligere onsdag på Instagram, hvordan han havde fået en grim besked fra en person, som ikke lagde skjul på, at han sympatiserede med Dennis Holm.

- De fleste er søde ... og jeg kan sagtens tage de vrede beskeder. Men langt de fleste forstår det. Der er også mange, der spørger, hvorfor vi overhovedet havde ham med og kalder ham en idiot, og det synes jeg ikke, man skal gøre.

- Selvfølgelig skal personer, der er imod mundbind, have mulighed for at komme i vores studie. Han var gået viralt med sin video, og selvfølgelig skal han have lov til at fortælle om sine bevæggrunde. Jeg troede også, at det var det, vi skulle tale om, men nej, siger Abdel.

Også Petra Nagel har fået masser af ros.

- Jeg har kun fået rigtig gode og fine reaktioner - også fordi vi efterfølgende tog den op og forklarede, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde, siger hun.