Kæmpe kovending

Det var en glad Karina Frimodt, der i januar blev præsenteret som en del af holdet til 'Dirty Dancing'-musicalen, men det var alligevel en svær beslutningen for hende, da hun skulle sige ja.

- Det her ligger på samme tid, så det udelukker 'Vild med dans', sagde hun dengang og slog fast, at det var helt sikkert, at hun ikke blev en del af den nye sæson.

Derfor kommer det som en overraskelse, at hun alligevel er del af danseholdet til den kommende sæson, som TV2 netop har præsenteret.

Der er dog en god årsag til, at hun alligevel er at finde blandt deltagerne. Det fortæller den 41-årige danser, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Jeg er stadig med i 'Dirty Dancing' også, men der er jo sket det, at på grund af corona har vi rykket vores spilletour fra 10. september, hvor vi skulle have spillet i København, til foråret. Det gjorde, at der var plads til kalenderen, siger Karina Frimodt og fortsætter:

- Vi skal spille i Aarhus, men det er først i slutningen af oktober, så derfor giver det mulighed for, at jeg kan gør begge dele.

Vildt glad

Det er på ingen måde noget, hun er utilfreds med.

- Det er jeg vildt glad for. Det var jo ikke, fordi jeg ikke ville lave 'Vild med dans'. Det var bare et spørgsmål om, at der ikke var nok timer i døgnet til både at kunne spille forestilling hver aften og også træne. Men når det kun er cirka 14 dage, så kan det bedre lade sig gøre, fortæller hun.

- Så uanset hvor træls coronavirussen er, så er det lidt held i uheld for dig?

- Det må man sige, for så får jeg lov til at lave min tiende sæson. Det er et helt jubilæumsår i 'Vild med dans', og jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre, jubler hun.

Karina Frimodt fortæller, at hun endnu ikke ved, hvem hun skal danse med, når 'Vild med dans' vender tilbage.

