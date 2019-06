Kæmpe lejlighed solgt: Så mange millioner fik han

Anders Breinholt har for nylig givet et godt håndtryk.

Efter forgæves at have forsøgt i et års tid at sælge sin lejlighed i Østerbro i København er det endelig lykkedes ham og hustruen at afhænde den.

Ægteparret købte tilbage i april en villa i Hellerup nord for hovedstaden og undgår nu at betale for to boliger på en gang.

Gik ned i pris

Anders og Line Breinholt vil ikke kommentere den ellers lykkelige stund over for Ekstra Bladet.

Af oplysninger fra Østerbro-lejlighedens nye skøde fremgår det dog, at ægteparret måtte gå en smule ned i pris for at få salget igennem.

Oprindeligt forsøgte de at sælge lejligheden for 10,5 millioner kroner, men køber - en nordmand - fik den for 9,3 millioner kroner.

Går i nul

Anders og Line Breinholt gav selv i 2016 9 millioner kroner for den 194 kvadratmeter lejlighed, der fordeler sig på seks værelser.

Taget udgifter til ejendomsmægler og tinglysningsafgift i betragtning er deres boliginvestering derfor formentlig gået i nul.

Den nye ejer overtager Østerbro-lejligheden i juli, mens Anders og Line Breinholt overtog deres hus tidligere i juni.

Dygtig handyman

Allerede i maj jublede Anders Breinholt på Instagram over sit nye køb med et ironisk skriv:

’Jamen, så flytter vi sgu i hus … Og så er det jo godt, at jeg er en ekstrem dygtig handyman’.

’Volvoen er godt nok solgt, men så er det vel snart tid til en hund’, skrev han.

Gode venner

Huset kostede Anders og Line Breinholt 8,3 millioner kroner og er faktisk en smule mindre end deres nu tidligere lejlighed.

Huset tæller 148 kvadratmeter, og skulle Anders Breinholt få behov for håndværkere giver Simon Jul et råd med på vejen:

’Sig til, hvis du skal hookes op med håndværkere, der kan det pis med at bygge 130 procent bæredygtigt’, skriver den tidligere radiovært i en kommentar til Anders’ billede på Instagram.