Kæmpe nedtur: - Alt var meningsløst

Tilbage i 2015 blev skuespilleren Janus Nabil Bakrawi, der især er kendt for DR-serierne 'Forbrydelsen' og 'Ørnen', og hans daværende kæreste, Anne Sofie Trangeled Larsen, forældre til to små tvillinger.

Men fødslen gik langt fra efter planen.

Anne Sofie Trangeled Larsen fik nemlig svangerskabsforgiftning under graviditeten, og tvillingerne blev som konsekvens heraf født alt for tidligt. Da de kom til verden, var Anne Sofie Trangeled kun 31 uger henne, og parrets to børn, Barbara og Isak, vejede kun henholdsvis 1050 og 1435 gram, da de kom til verden.

Netop den hårde graviditet og månederne efter fødslen tog hårdt på parret, og de endte derfor med at gå fra hinanden kort efter, deres to tvillinger kom til verden.

Bruddet fra kæresten fik Janus Nabil Bakrawis verden til at ramle fuldstændig sammen.

Det fortæller han ærligt om i aftenens udgave af 'Til middag hos...' på TV3, hvor han er hovedperson og derfor har inviteret Le Gammeltoft, Cana Buttenschøn og Pelle Hvenegaard på middag.

- For nogen år siden gik min kæreste og jeg fra hinanden, og vi havde jo vores to små tvillinger. For mig bristede drømmen om at have en familie endnu en gang. Så det ramte mig rigtig, rigtig hårdt, siger han i programmet og fortsætter:

- Perioden op til var rigtig svær. Der var svangerskabsforgiftning i graviditeten, og de (tvillingerne, red.) blev alt for tidligt fødte. Så hele den der hårde periode med at have været på hospitalet i så mange måneder, ikke at vide, hvad der skulle ske med børnene, samtidig med at jeg lavede tv, og samtidig med at jeg skulle sætte denne her lejlighed i stand, det gjorde bare, at jeg gik fuldstændig ned med flaget. Jeg kunne ingenting, siger han videre.

Janus Nabil Bakrawi har ikke haft det nemt på det seneste. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Gik meget i byen

Ifølge Janus Nabil Bakrawi tyede han til alkohol for at dulme sine sorger.



- Jeg endte med bare at gå i byen. Det var min løsning for at komme væk fra det hele. Det resulterede så i, at vi gik fra hinanden. Og det var, som om jeg bare gav op på, at der skulle ske noget godt for mig mere, siger han og fortsætter:

- Der var ikke noget, der gav mening. Alting var meningsløst. Jeg var ikke en god nok far. Jeg stoppede med at arbejde. Jeg tror, jeg fik en depression, siger han ærligt.

De andre gæster bliver rørte over Janus Bakrawis historie. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Du kan se 'Til middag hos...' mandag-torsdag på TV3 og Viaplay.