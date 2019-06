Kæmpe nedtur for L.O.C.

Det kan godt være, at Thomas Treo er blevet glad for L.O.C., men det har tilsyneladende ikke en afsmittende effekt på stodderens økonomiske situation.

Tværtimod kan rapperen med det borgerlige navn Liam Nygaard O'Connor notere en økonomisk nedtur, hvor millionoverskud er byttet rundt til røde tal.

I 2017 havde LOC et overskud på tre millioner kroner i sit selskab, men seneste regnskab, der for nylig blev offentliggjort, afslører, at han nu har et underskud på 441.390 kroner.

Samtidig er bruttofortjenesten banket i bund. Den er gået fra knap fire millioner kroner til 530.453 kroner.

Rapperen er dog tilsyneladende godt tilfreds med nedgangen. Således lyder det i ledelsesberetningen:

'Årets resultat er i henhold til direktionens forventningerne til resultatet.'

Selskabet har fortsat en egenkapital på 4,7 millioner kroner.

Se også: L.O.C. rasende på jysk festival

Se også: L.O.C.'ker millionerne ned i foret