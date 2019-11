Kæmpe nedtur: Selskab tvangsopløst

2019 har langt fra været et godt år for tv-kokken Mette Blomsterberg, der allerede helt fra årets begyndelse fik en dårlig start.

På årets første dag oplyste hun, at hun på grund af dårlig økonomi var nødt til at lukke sit konditori i Lyngby, og kort efter blev selskabet Blomsterbergs Cafe ApS så taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten.

I forbindelse med konkursen fortalte hun, at den ikke ville få konsekvenser for hendes andre aktiviteter og virksomheder. Sådan forholder det sig dog ikke helt.

Mette Blomsterbergs holdingselskab, Gloria Lama Holding ApS, er 16. september 2019 blevet tvangsopløst efter en anmodning fra Erhvervsstyrelsen en måned tidligere. Det viser en udskrift af retsbogen fra sagen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Af CVR-registeret fremgår det, at Erhvervsstyrelsen begærede selskabet tvangsopløst 20. august. Her oplyses det desuden, at Mette Blomsterberg og hendes mand, Henrik Jæger Blomsterberg, derfor fratrådte selskabet samme dag.

Ingen aktiver

Af retsbogen fremgår det, at både Mette Blomsterberg og hendes mand efterfølgende mødte op i skifteretten i Helsingør 16. september 2019.

- Mødte blev gjort bekendt med sandhedspligt og strafansvar og forklarede, at selskabet har været holdingselskab for Blomsterberg Café og konditori ApS, der i januar 2019 blev taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsretten, der forventes alene dividende til lønmodtagerkrav, står der.

Med andre ord forventede ægteparret, at der kun var midler til at betale for de lønomkostninger, der har været frem til mødet i retten. I skifteretten oplyste de desuden, at Gloria Lama Holding ApS ikke har nok aktiver til at dække det hul, som konkursen har skabt.

- Da selskabet efter det oplyste ikke ejer aktiver, der kan dække omkostningerne ved en konkursbehandling, og da der ikke længere er aktivitet i selskabet, besluttede skifteretten at opløse selskabet uden yderligere behandling, lyder det videre i retsbogen.

'Det går godt'

Det seneste regnskab fra Gloria Lama Holding ApS løb frem til 31. december 2017 og viste et underskud på 72.653 kroner. I ledelsesberetningen blev regnskabet betegnet som negativt, og det blev slået fast, at det ikke levede op til forventningerne.

Selskabet skulle have sendt nyt regnskab for 2018 til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2019, men det skete ikke.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henrik Jæger Blomsterberg, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Mette Blomsterberg selv har heller ingen kommentarer, bliver det oplyst via hendes presseansvarlige, Mette Ljunggren Arensborg.

- Hun skriver bøger, holder foredrag og arbejder på sin bageserie. I dag (fredag, red.) er hun i Salling, hvor hun demonstrerer sin nye serie af køkkenmaskiner og –redskaber. Men det andet er der ingen kommentar til – andet end at det går godt, lyder det venligt fra Mette Ljunggren.

’Jeg kæmper’

For en lille måned siden, helt præcis 18. oktober, dukkede den travle Mette Blomsterberg op på den røde løber i forbindelse med ’Vild med dans’, hvor hun gav Ekstra Bladet en opdatering på sit liv og fortalte, at hun nu ville se fremad.

- Vi er glade, synes jeg. Vi har fået lagt tingene - ikke bag os, for det tager tid, men det går fremad. Det er en hård proces, men det er dejligt, at det går fremad, og det er godt at have fokus på alt det positive. Det er ikke sjovt at have penge med på arbejde, sagde Mette Blomsterberg til den fremmødte presse.

Hun lagde ikke skjul på, at det har været hårdt for hende at rejse sig efter konkursen.

- Det er dejligt at være fri for det, selvom det tager noget tid. Det er en helingsproces, og jeg kæmper stadig, sagde hun og fortsatte:

- Jeg er kommet mig over det, men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke sætter sine spor, fortalte hun for en lille måned siden.