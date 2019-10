Kæmpe nedtur: Skrottet!

Netflix har aflyst optagelserne til en film, hvor en af Danmarks mest eftertragtede skuespillere, Mads Mikkelsen, og stjerne-instruktøren Alexander Payne ellers stod klar.

Streamingtjenesten har været nødt til at droppe optagelserne, der skulle være startet i næste uge, fordi den norske forfatter Karl Ove Knausgård angiveligt har nedlagt veto mod at få sin historie omdannet til film, skriver det amerikanske medie Deadline.

Over for DR har den svenske Zentropa-producent Lizette Jonjiz bekræftet historien.

Mads Mikkelsen skulle spille den anerkendte norske forfatter, der sammen med sin datter tager på et roadtrip til USA og samtidig skriver om det til en avis. Akkurat som Karl Ove Knausgård gjorde det for The New York Times.

Ifølge Deadline skulle filmen optages i USA, Sverige og Danmark, og manuskriptet var for længst færdiggjort af den norske forfatter Erlend Loe.

Filmen, der skulle have været en del af Netflix' nye, store filmsatsning, var af flere blevet spået gode chancer for en Oscar-statuette. Instruktøren Alexander Payne har nemlig tidligere vundet for for sine manuskripter til filmene 'The Descendants' og 'Sideways', som han også instruerede.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Zentropa.