Kæmpe succes: Så rig er Beha-familien

Det seneste regnskabsår har været godt for den sejlglade tv-familie, der næsten fordobler indtjeningen

Tidligere i år kunne tv-seerne igen opleve Mikkel Beha Erichsen og resten af familien på sejltur - blandt andet med royalt besøg fra kronprins Frederik - i programserien 'Kurs mod danske kyster'. Og tv-karrieren og familiens andre foretagender er fortsat en god forretning for dem.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab - for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 - for virksomheden Havana Production ApS, som 54-årige Mikkel Beha Erichsen står som eneejer af.

Bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter - for regnskabsåret lyder på 7.317.227 kroner, hvilket er næsten dobbelt så meget som året før, hvor der kom 3.396.585 kroner i kassen.

Ifølge regnskabet har der i løbet af året været to fuldtidsansatte i virksomheden, der har udbetalt 1.308.724 kroner i løn. Det svarer til en månedsløn på 54.530 kroner til hver, hvis de to ansatte er de eneste, der har fået del i udbetalingerne. Beløbet skal der betales almindelig indkomstskat af.

Derudover fremgår det af regnskabet, at Havana Production har udbetalt 3.110.000 til pensioner, og noget kunne altså tyde på, at familien så småt er begyndt at kigge frem mod en tid, hvor man ikke længere skal være på arbejdsmarkedet.

Efter alle udgifter og skatten er betalt, ender resultatet på et overskud på 1.262.334 kroner - godt 300.000 kroner mere end året før.

Formuen stiger i familiens holdingselskab, Beha Erichsen Holding ApS, efter det positive regnskab. Her lyder egenkapitalen nu på 10.599.702 kroner.

Kronprins Frederik takkede ja, da Beha-familien inviterede ham med. Det kunne seerne opleve i TV2-programmet 'Kurs mod danske kyster' tidligere i år. Foto: TV2

Påvirket af corona

Coronavirussen har ramt mange personer verden over, og flere regeringer har sat en lang række initiativer i gang for at holde erhvervslivet kørende.

Af regnskabet fremgår det, at familien også har været påvirket af coronavirussen og derfor har fået 159.000 kroner udbetalt.

'Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat før skat påvirket positivt med kr. 159.000, som følge af refusion på COVID-19. Dette forhold afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor medtaget i denne note,' lyder det.

Det har ikke været muligt at få opklaret, hvorfor familien har fået refusionen, der ifølge regnskabet er medregnet i bruttofortjenesten på de 7,3 millioner.

Et familieforetagende

Selv om Mikkel Beha Erichsen står som eneejer af virksomhederne, så har han tidligere fortalt Ekstra Bladet, at det er et familieforetagende.

- Vi er fem mennesker, der lever af vores firma, og vi skal bruge alle de penge, som vi kan skrabe sammen til at komme ud at rejse, så vi kan lave nye historier. Når vi er til søs, er der perioder, hvor vi ikke rigtigt har nogen indtægt, og derfor er det dejligt, at vi kan spare nogle penge sammen, fortalte han for tre år siden.

Dengang slog han også fast, at de mange millioner ikke får familien til at ændre tilværelsen.

- Jeg synes jo stadig, at den bedste vin er den, hvor man får tre for 100 kroner, og jeg går aldrig ned i en dyr tøjbutik eller køber smarte biler, sagde han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Beha Erichsen, men det har endnu ikke været muligt.