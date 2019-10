Kæmper med overvægt: Jeg ved godt, jeg er stor

Det er næppe nogen hemmelighed, at Stephanie Siguenza, der er blevet landskendt gennem TV2-programmet 'Årgang 0', har taget på i vægt i de senere år.

De ekstra kilo på sidebenene har medført, at hun bliver udsat for massiv mobning på de sociale medier, men nu siger hun stop. Det sker i en video, hun har lagt på YouTube.

- Lige siden jeg begyndte at lægge videoer op på YouTube, har jeg fået beskeder som; 'kæft hvor er du fed', 'din klamme ko', 'hold kæft, hvor er du blevet tyk', 'hvor er du grim' og 'du burde sige op i bageren, for du ligner en legomand, der er lavet af wienerbrød,' siger Stephanie Siguenza i videoen og tilføjer.

- Jeg forstår ikke, at det er den tone, man skal have over for andre folk. Det er ligegyldigt, hvordan de ser ud. Det kommer ikke an på udseendet, det kommer an på, hvad du rent faktisk har herinde, siger hun og tager sig til hjertet.

Stephanie sammen med sin kæreste ved årets Zulu Comedy Galla. Foto: Mogens Flindt

Stephanie Siguenza anerkender, at folk skal have lov at have deres mening, men hun har svært ved at acceptere, at man har et behov for at dele den, når målet er at gøre andre mennesker kede af det. Det siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er da ked af, at jeg er blevet så stor, som jeg er, men sådan er det bare, og det prøver jeg at acceptere. Både mig og dem, der er større, behøver ikke at få at vide, alt er galt. Jeg forstår ikke behovet for at svine andre til, siger hun, imens hun cykler hjem fra sit arbejde som lærervikar.

Siden hun lagde videoen op, er det væltet ind med positive tilkendegivelser på de sociale medier, og det har varmet den unge kvindes hjerte.

- Det er så rart, at folk bakker op. Jeg har troet, at der var fire mennesker, der syntes, jeg så godt ud, og at resten bare ville kritisere mig. Den følelse fik jeg. Men det er ikke, som jeg troede. Der er så mange, der har skrevet til mig - også på mailen. Det er alle vegne, og jeg vil gerne takke alle dem, der har skrevet, siger hun.

Vil tabe sig

Stephanie Siguenza er godt selv klar over, at hun har taget på. Hun er ked af, at det er kommet så vidt, og derfor prøver hun også at gøre noget ved det.

- Jeg har det godt, men jeg gør også alt lige nu for at tabe mig, for jeg ved godt, at jeg har taget på. Når jeg kæmper og gør mit, så er det ikke rart at få smidt i ansigtet, at jeg stadig er tyk, for så mister man motivationen, siger Stephanie Siguenza og fortsætter:

- Jeg gør mit bedste, men det er jo ikke sådan, at man ser forbedringer på en enkelt dag. Jeg bliver ikke tynd af én løbetur. Sådan fungerer det ikke.

Da hun har dårligt knæ, er det særligt lange gåture, hun benytter sig af. Hun har ikke et mål om, hvor mange kilo hun vil tabe.

- Jeg gør det, indtil jeg synes, jeg er tilfreds med mig selv, så jeg går nogle lange ture og går op og ned ad trapper. Jeg skal bare bevæge mig, siger hun.

Hemmelighedsfuld

I sin YouTube-video fortæller Stephanie Siguenza, at forklaringen på, hvorfor hun tidligere har været så tynd kommer frem, når et kommende afslutningsprogram for 'Årgang 0'-stjernerne rammer skærmen til januar. Hun er yderst hemmelighedsfuld, da Ekstra Bladet taler med hende.

- Man kommer til at få forklaringen på, hvorfor jeg var så tynd dengang, da jeg fortæller kort om det i afslutningsprogrammet. Selvfølgelig så jeg godt ud, men jeg ved, hvorfor jeg var så tynd, og det var ikke noget, jeg var stolt af, siger Stephanie Siguenza.

- Det lyder som en spiseforstyrrelse?

- Det var ikke en spiseforstyrrelse. Det var noget mere personligt, som jeg har svært ved at forklare. Derfor er det også kun meget kort med i programmet. Det var noget inden i mig, der var årsagen, siger hun.