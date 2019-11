Kæmper med vægten: - Jeg ELSKER tequila

Kira Eggers har i en måned kæmpet med at smide de sidste kilo, men hvad gør man, når man er rejst til Mexico og har en svaghed for tequila? Få hendes bedste råd til at holde ferieformen i videoen nedenfor.

Kira Eggers har fastet, poledancet og vinterbadet for at smide sine sidste genstridige kilo, og hun tæt på målet.

Men nu er hun taget på ferie til Tulum i Mexico, og for mange af os er ferie lig med god mad og masser drinks, og det er ikke just gavnligt for et vægttab.

For at det hårde arbejde ikke skal være spildt, har Kira Eggers et par smarte tricks, så kiloene ikke kravler tilbage, mens hun er på ferie.

- Vi kører ikke i taxa. Vi cykler eller går, og så må vi sætte en time af til at gå fra A til B, fortæller Kira Eggers.

Derfor understreger hun, at det er vigtigt for hende at være et sted, som hun synes er flot og spændende, så hun får lyst til at være aktiv.

- Aktiv ferie behøver ikke være at stå på ski eller klatre i bjerge eller cykle langt. Det kan også være at gå på opdagelse i en bydel.

Tager tofu med

I stedet for at give los og spise usundt, fordi hun er på ferie, tænker Kira Eggers også over at spise nogenlunde sundt, og hun har både rugbrød, peanutbutter, havregryn, proteinpulver og tofu med hjemmefra.

- Jeg spiser super rundt hjemme, og når vi går ud, spiser jeg stadig sundt, men jeg er ikke striks. Jeg vælger noget, jeg synes er lækkert, men som ikke er sovset ind i alt muligt, forklarer hun.

Derudover sørger hun for at bo et sted, hvor hun har eget køkken, og det skal meget gerne ligge i nærheden af et træningscenter.

Kan ikke sige nej

Selvom Kira Eggers tænker over, hvad hun spiser, er der bestemt også plads til en drink - og byder man hende på tequila, er det en fristelse uden lige.

- Jeg er totalt fan af margarita, og hvis du viser mig tequila, kan jeg ikke sige nej. Jeg ELSKER tequila, og det skal der være plads til. Jeg har ikke dårlig samvittighed.

Hvordan det går med at holde vægttabet i Mexico kan du se i videoen øverst i artiklen.

Da Kira Eggers begyndte sit vægttab, var hun blevet så tyk, at hun ikke kunne intimbarbere sig selv.

