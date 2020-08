Kæmper mod LEGO: Her er slagplanen

Græsrødderne på Billund Travbane vil bruge børneafdelingen til at overtale aktionærerne til at sige nej til LEGO

Børge Mathiesen skyller pommes frites og en sandwich ned med kølig Squash, inden han tager ordet.

- Problemet er, at ganske få aktionærer bestemmer det hele. Fem-ti aktionærer har over halvdelen af stemmerne. Det er dem, vi skal overtale, siger han.

Den 64-årige trav-amatør, der er kommet på Billund Travbane i en menneskealder, har sat sig til bords med tre andre repræsentanter i Billund Travs græsrødder - en sammenslutning af fem foreninger med tilknytning til travbanen.

De skal drøfte slagplanen for de kommende dage, og målet er ligetil: Hovedaktionærerne skal overtales til at stemme nej til LEGO-bossen Kjeld Kirk Kristiansens tilbud ved generalforsamlingen på tirsdag.

Ifølge travfolkene i Billund er det paradoksalt, at Kjeld Kirk Kristiansen med den ene hånd producerer LEGO-klodser til børn og med den anden vil fratage 25 børn deres fritidshobby på Billund Travbane. Foto: Anders Brohus

Han vil på ny opkøbe og jævne travbanen med jorden for at bygge nye boliger i forbindelse med en storstilet byudviklingsplan bakket op af Billund Kommune og Realdania.

På tirsdag i næste uge er så det op til aktionærerne - en broget skare bestående af fem-ti hovedaktionærer, der sidder på omkring halvdelen af stemmerne, og en stor gruppe småaktionærer - at sige ja eller nej til hans tilbud.

Denne gang har Kjeld Kirk Kristiansen budt 58 millioner kroner. En stigning på næsten 30 procent i forhold til for fire år siden, hvor han forgæves forsøgte at købe ridebanen for 45 millioner kroner.

Borgmesteren: Et flot tilbud Venstremanden Ib Kristensen afviser, at han er Kjeld Kirk Kristiansens nikkedukke. Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix - Jeg synes, at det er et flot tilbud. Når jeg ser på Billund Kommunes byvision, er travbanen en del af de udviklingsområder, siger Ib Kristensen, der er borgmester i Billund Kommune. - Frygter du et tab af kultur, et åndehul og et fritidstilbud, hvis banen bliver nedlagt? - For dem, der elsker travsport, vil det være et tab af den kultur omkring et travløb. Dem, der ikke har interessen, mister ikke noget. Det er svært at sige enten det ene eller det andet. - Som borgmester skal du vel omfavne alle ... - Det er det, jeg prøver på. - Hvordan gør du det? - Det gør jeg ved at sige, at jeg kan godt forstå, hvis de føler, at de mister noget af deres kultur og identitet, hvis de ikke har en travbane, siger Ib Kristensen.

- Vi bruger børnene som missil, siger Søren Nielsen, der er formand i foreningen Billund Travs venner, med henvisning til 25 børn, som risikerer at miste et sted at dyrke deres hobby.

Affyringsrampen bygger på flyers, som oplyser aktionærerne om ridebanens betydning, korte videoer på Facebook med brugernes udtalelser og en demonstration på dagen, hvor aktionærerne skal træffe beslutningen.

Den store finale er til selve generalforsamlingen, som Søren Hansen har købt sig adgang til, efter det er lykkedes ham at erhverve et par aktier i Billund Trav A/S.

Søren Hansen, der er bestyrelsesformand i Billund Travs venner, skal stemme på tirsdag, hvor to tredjedele skal ja, før et salg kan blive vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i september. Foto: Anders Brohus

Her skal han levere en brandtale, der klart og tydeligt viser, hvilke konsekvenser et opkøb vil få, og på den måde giver hovedaktionærerne det sidste skub mod en afvisning af Kjeld Kirk Kristiansens tilbud.

Den største aktionær i Billund Trav A/S, Niels Hundebøll, der står til at tjene millioner af kroner ved et eventuelt salg, vil ikke over for Ekstra Bladet sige, om han stemmer ja eller nej.

