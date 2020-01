Kæreste med narkodømt: - Det er helt fint

Forleden kunne en glad Mariyah Samia afsløre, at hun efter en del søgen i diverse tv-programmer som 'Besat af Bad Boys' og 'Dagens Mand' havde fundet kærligheden på egen hånd.

I den forbindelse fortalte realitydeltageren også, at hendes nye kæreste er en 'rigtig bad boy' og dermed den type, hun har søgt i datingprogrammerne på tv.

Kæresten har da også en noget broget fortid og har siddet flere år i fængsel.

- Her er min nye kæreste

Det fortæller Mariyah Samia til Ekstra Bladet.

- Han har siddet inde i seks år i forbindelse med en narkodom. Jeg kendte ham slet ikke i den periode, hvor han sad inde, men han har været åben om det og fortalt mig, at han har siddet inde. Jeg har det fint med det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der kan jo være så mange ting i livet. Man har et standpunkt, til man tager et nyt, og han er umiddelbart færdig med de ting, så det er fint med mig. Nu går han i skole, og han er en sød fyr, siger Mariyah Samia og understreger dermed, at hans kriminelle fortid på ingen måde skræmmer hende.

Her kan du se Mariyah Samia sammen med kæresten:

Parret har været kærester i en måneds tid og taler allerede nu om at tage forholdet skridtet videre.

- Jeg er ikke blevet skræmt væk, og han passer på mig, siger hun og fortsætter:

- Vi planlægger at flytte sammen. Det er mere geografien, der spiller ind i den sammenhæng. Vi har en bro mellem os, så det praktiske skal lige gå op, fortæller hun videre.

Nu er dansk kendispar sammen igen