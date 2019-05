Alexandra er igen en fri fugl. Grevinden er ikke længere sammen med Tony Lindkold. Det bekræfter hendes tidligere privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen, over for Ekstra Bladet.

- Hun har ingen kæreste mere, siger Løvgreen, der er grevindens nære veninde og derfor er trådt til som pressekontakt i denne private sag.

Ud over den korte kommentar har Helle von Wildenrath Løvgreen efter aftale med prins Joachims forhenværende kone ikke mere at sige, men hun henviser til det, der allerede er skrevet i sagen.

Bruddet kommer, efter Se og Hør de seneste uger har afsløret, at Alexandras nu tidligere kæreste har en fortid som kriminel.

Tony Lindkold har tidligere været ansat som politimand - både i PET og politiets antiterrorkorps - hvilket burde blåstemple ham som en lovlydig mand og dermed passende partner for grevinden.

Men Se og Hør har fået fat i en række retsdokumenter, der viser, at Lindkold har en noget blakket fortid.

I 2014 blev han anholdt og sad fængslet en uge. Året efter kom sagen for retten. Her blev Tony Lindkold idømt et års betinget fængsel for at have handlet med kopier af danske møbelklassikere som Arne Jacobsens Ægget og Svanen.

Samtidig gjorde retten det klart, at han ikke måtte handle med møbler eller begå anden kriminalitet i prøveløsladelsesperioden på to år.

I retten kom det ifølge ugebladet også frem, at en af Tony Lindkolds samarbejdspartnere er tidligere medlem af rockergrupperne Hells Angels og Bandidos.

Både Tony Lindkold og hans samarbejdspartner erklærede sig skyldige.

Se og Hør skrev tilbage i januar for første gang om Alexandras nye flamme, som altså meget hurtigt blev slukket. Ifølge ugebladet var Alexandra uvidende om Tony Lindkolds fortid, indtil Se og Hør skrev om sagen.

