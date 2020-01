Kærlighed i luften: Tv-kendis afslører ny flirt

'Ex on the Beach'-baben Julie har fået en ny flamme

Da Julie Jørgensen medvirkede i 'Ex on the Beach' sæson tre i efteråret 2019, havde hun ikke just heldet med sig.

Hun røg ud som den første i programmet, men faktisk var Julie lettet over at skulle forlade villaen. Hendes tid i programmet havde været præget af konstante skænderier, så det var en lettelse for hende at slippe for det efter otte dage.

Julie, da hun medvirkede i 'Ex on the Beach' i efteråret. Foto: Janus Nielsen.

Nu tyder det dog på, at Julie er lidt mere heldig, når det kommer til kærligheden.

- Det går stille og roligt med kærligheden, lyder det grinende fra Julie, da Ekstra Bladet spørger hende ind til sagen, hvorefter hun rødmer.

- Ej, jeg har ikke så mange kommentarer til det spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om jeg er single eller ej. Jeg vil sige det sådan, at det er kompliceret, fortsætter hun og tilføjer:

- Jeg ser en sød fyr.

Julie ankom til fredagens Reality Awards sammen med 'Ex on the Beach'-kollegaen Katrine. Foto: Jonas Olufson.

Selvom Julies ophold i 'Ex on the Beach' blev kort, betyder det dog ikke, at hun vil afvise at medvirke i mere reality-tv fremover:

- Jeg kunne godt vende tilbage til skærmen, men jeg tror det ikke lige. Der er hvert fald ikke lige dukket noget op indtil videre, men nu må vi se, lyder det fra hende.

