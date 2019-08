Kærligheden brast: Dansk kendispar går fra hinanden

Efter mere end seks år sammen har skuespillerinden Laura Drasbæk og stuntmanden og instruktøren Lasse Spang Olsen valgt at gå fra hinanden.

Det fortæller 44-årige Drasbæk i et interview med ugebladet Hendes Verden.

Her afslører hun også, at parret faktisk har været gået fra hinanden længe.

- Nu har jeg været uden kæreste i halvandet år, og jeg er euforisk over det. Kærester er skønne, men hold kæft, de tager din tid, siger hun i interviewet.

Se også: Ærlig skuespiller om presset hverdag: Gider ikke kaste glimmer over branchen

Romancen mellem de to var ellers hæsblæsende, da de tilbage i 2013 gik fra venner til kærester.

- Pludselig blev jeg genert over alt det, der før havde været naturligt. Jeg lagde mærke til hans overkrop gennem blusen. Det begyndte i mig, og han kunne nok mærke det fra mig. Der kom pludselig en anden undertone. Der kom et japansk hurtigtog. Det var så stærkt, fortalte Laura Drasbæk til B.T, da parret fandt sammen.

Laura Drasbæk på den røde løber til premieren på 'Løvernes Konge'. Foto: Mogens Flindt

Mange kærester

Laura Drasbæk, der blandt andet er kendt fra serien 'Lærkevej', skal nu vænne sig til livet som single. Sidst, hun kunne kalde sig det, var nemlig, da hun var 16 år. Lige siden har hun været i et forhold.

For 12 år siden lod hun sig skille fra Gerard Bidstrup, som hun har to børn med. Efterfølgende fandt hun sammen med Kasper Eistrup, forsanger i Kashmir. Parret var dog kun sammen i et par år, før Laura Drasbæk kastede sin kærlighed på Lasse Spang Olsen, som hun på daværende tidspunkt havde kendt i over 10 år. De to mødte hinanden første gang i forbindelse med optagelserne til 'Den gode strømer', hvor Lasse Spang Olsen var instruktør.

Se også: Dansk skuespiller afslører graviditet kort før fødsel

Men selvom Laura Drasbæk længe har været i et forhold, har hun bestemt ikke travlt med at finde kærligheden på ny.

- Nu har jeg fået tid til at hellige mig keramikken, og jeg er blevet meget ambitiøs med at få en flot køkkenhave. Den alenetid har jeg endnu ikke fået nok af, og den nyder jeg, siger Laura Drasbæk i interviewet med Hendes Verden.

Laura Drasbæk og Lasse Spang Olsen fandt sammen for seks år siden. Foto: Henning Hjorth

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Laura Drasbæk i forbindelse med interviewet, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Se også: Silas: - Ups nej, det må en far vist ikke sige