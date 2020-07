Kærligheden brast: Dansk kendispar går fra hinanden

Siden 2017 har den kendte kok og manuskriptforfatter Adam Price (53) og hudlægen Annesofie Faurschou (41) dannet par.

Men kærligheden varede ikke ved, og de to har nu valgt at gå fra hinanden.

Det skriver ugebladet Her&Nu.

- Jeg kan bekræfte, at Adam og jeg ikke længere er kærester. Vi skulle have været på en lang udlandsrejse i foråret sammen, og i stedet blev vi som alle andre tvunget til at holde os hjemme. Det var en stille tid til eftertanke. Jeg fandt ud af, at jeg vil noget andet med livet end Adam. Vi deler ikke samme værdier. Det tog jeg konsekvensen af, siger hun blandt andet til ugebladet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Adam Price, der bekræfter bruddet, men han oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.

Til ugebladet siger han dog, at det er den rigtige beslutning, og at han ønsker Annesofie alt det bedste.

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få en uddybende kommentar fra Annesofie Faurschou, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Her ses det forhenværende par sammen i forbindelse med Cirkusrevyens 20 års jubilæum. Foto: Anthon Unger

Parret mødte hinanden i 2017, hvor Adam Price, der blandt andet står bag tv-serier som 'Nikolaj og Julie' og 'Herrens Veje', var patient hos Annesofie Faurschou i hendes hudlægeklinik. Siden da var de to uadskillelige og har blandt andet rejst rigtig meget sammen.