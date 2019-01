Kærligheden brast: Dansk realitydeltager skal skilles

Natascha Cetiner, der er kendt fra sin deltagelse i 'Paradise Hotel', skal skilles fra sin kone, Anna Vangsø Cetiner.

Det skriver Anna Vangsø Cetiner på sin Instagram-profil.

Parret blev gift i 2016, og sammen har de sønnen Mattheo på et år.

'Kære venner. Familie. Kære alle. I dag bringer jeg en lidt (meget) kedelig nyhed. Det gør ondt at sige det højt og det gør ondt at tænke på, at det ikke kunne løses. Natascha og jeg er ikke længere et par - vi skal skilles. Tanken om, at drømmen om en kernefamilie brast, gør umådeligt ondt. Tænk, at jeg skulle fejle. Tænk, at vi ikke kunne løse det her - for vores søns skyld. Men en gang imellem må man bare indse, at alternativet er bedre. Og det var det i vores tilfælde. Desværre', skriver hun på sin profil.

Natascha Cetiner blev kendt for sin deltagelse i 'Paradise Hotel' i 2014. Foto: TV3

Skilles som venner

I opslaget skriver Anna Cetiner, at de to vil forsøge at skilles som venner. Hun forklarer ikke, hvad der er årsag til bruddet.

'Jeg elsker Natascha meget højt - hun var min store kærlighed. Og jeg har i sinde at bibeholde et godt og fornuftigt forhold - venskab, om man vil, med hende. Det skylder vi os selv, og vigtigst af alt, det skylder vi vores søn. Mattheo og jeg flytter i en ny lækker lejlighed d. 1/2 og jeg glæder mig til, hvad fremtiden bringer for os. Og at starte et nyt kapitel', lyder det fra Anna Cetiner.

Anna Vangsø Cetiner lægger i opslaget ikke skjul på, at hun er enormt påvirket af bruddet, og at det vil tage hende lang tid at komme ovenpå igen.

'Lige nu er det forfærdeligt hårdt at være mig og tanken om at skulle være mor samtidig dræner mig sgu lidt for energi - udover, at jeg giver slip på Natascha er der også hele baglandet af en fantastisk svigerfamilie, som jeg skal undvære. Det gør ondt. Men vi klarer os - der er lys forenden af tunnelen og heldigvis har vi Mattheo til at bringe glæde og kærlighed i vores hverdag', lyder det.

Mistede gnisten

Til Ekstra Bladet forklarer Natascha Cetiner, at der ikke har været noget drama omkring deres brud.

- Der er faktisk ikke sket noget dramatisk. Vi mistede egentlig bare gnisten og forsøgte i et par måneder at genfinde den igen uden held. Jeg er allerede flyttet ud, og vi har rigtig fine aftaler i forhold til Mattheo, som var det vigtigste, siger hun.

Natascha Cetiner har det trods bruddet godt.

- Jeg er overraskende nok rimelig fattet og fokuseret på denne her proces, jeg nu skal igennem med alt praktisk. Jeg koncentrerer mig om at komme på fode igen hurtigst muligt i et forhold til et nyt hjem, så Mattheo også kan føle sig hjemme igen, siger hun til Ekstra Bladet.

Natascha Cetiner blev kendt, da hun i 2014 deltog i 'Paradise Hotel'. Normalt må kærestepar ikke tjekke ind på Paradise Hotel - men hun fik alligevel lov til at tjekke ind for at besøge sin daværende kæreste, Nadia, der var tjekket ind på hotellet.

De to fik til opgave at holde det hemmeligt for de andre deltager, og deres forhold blev sidenhen afsløret. De to gik dog fra hinanden kort efter eventyret på 'Paradise Hotel'.