Kærligheden brast: Dansk tv-par går fra hinanden

For en måned siden afslørede Lenny Pihl, der er kendt fra 'Paradise Hotel', over for Ekstra Bladet, at han og Julie Melsen - kendt fra 'Love Island' - var begyndt at date, og at de var meget glade for hinanden.

Faktisk så glade, at de talte om både forlovelse og børn og næsten brugte alle døgnets vågne timer sammen.

De fik endda en kæreste-tatovering med hinandens navne, efter de blot havde kendt hinanden i få dage.

Men nu er deres romance slut.

Det bekræfter Lenny Pihl over for Ekstra Bladet.

- Vi har aftalt begge to at sige stop, for vi er både for ens og samtidige så forskellige på nogle punkter, siger han til Ekstra Bladet om bruddet og fortsætter:

- Vi er glade for hinanden, men der er for meget at se til, og vi er bare ikke et sted, hvor vi kan være sammen nu. Jeg ønsker hende det bedste i fremtiden, og vi er stadig venner og alt det der. Hun er bare ikke den pige, jeg skal slå mig ned med, for det er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Vi har haft det sjovt, og hun er en god pige, men når alt kommer til alt, så er vi bare ikke et perfekt par, fortæller han.

Julie Melsen på den røde løber til Reality Awards. Foto: Anthon Unger

Kysser ikke på andre

Da Ekstra Bladet mødte parret på den røde løber i forbindelse med premieren på den nye sæson af 'Paradise Hotel' for mindre en måned siden, var parret ellers tilsyneladende smaskforelskede.

- Vi er ikke kærester, men vi dater hinanden, og vi dater ikke andre. Vi er eksklusive for hinanden, sagde 22-årige Julie Melsen med et stort smil og fik et anerkendende nik med hovedet fra 33-årige Lenny Pihl.

- Det er jo der, hvor man reelt er kærester, men bare ikke tør sige det højt?

- Ja, det er det lidt, sagde Julie Melsen.

Lenny vandt sidste sæson af 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

Kyssede ikke på andre

Ifølge Lenny Pihl var der en helt særlig årsag til, at de ikke ønskede at kalde sig kærester så hurtigt.

- Hvis man er kærester, så kommer presset. Så kommer der ejerfornemmelser, og pludselig tager hun ens tommelfinger, imens man ligger og sover, så hun kan tjekke ens telefon. Sådan noget. Det skal vi ikke ud i. Vi tager det stille og roligt, lød det fra 'Paradise Hotel'-vinderen med et stort grin.

Nu kan de i stedet begge to kalde sig for singler.

Det er ikke meget mere end to måneder siden, at Lenny Pihl slog op med Nadja Hansen, der også deltog i 'Paradise Hotel'. De boede sammen, men kærligheden varede heller ikke ved mellem dem.

Også Julie Melsen fandt kærligheden på 'Love Island' i deltagereb Oliver Erngard. Kærligheden holdt dog heller ikke mellem dem, da de vendte hjem til Danmark igen.