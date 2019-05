Kærligheden brast: Dansk tv-par går fra hinanden

Olivia Salo og Joakim Meskali faldt pladask for hinanden, da de deltog i realityprogrammet 'Love Island' på TV3 tilbage i efteråret.

Lige siden hjemkomsten til Danmark har parret været uadskillelige, og de flyttede hurtigt sammen i deres fælles lejlighed i København.

Kærligheden holdt dog ikke længe, og de to er nu gået fra hinanden.

Det afslører Olivia Salo på sin blog.

'Love Island'-parret er gået fra hinanden efter fem måneder sammen. Foto: TV3

Her fortæller hun også, at det er hende, der har taget beslutningen om, at de ikke længere skal danne par.

'Suk, det her indlæg er svært at skrive. For hvordan skal jeg udtrykke mig. Joakim og jeg har valgt ikke at være et par mere og flytter derfor også fra hinanden. Beslutningen er baseret på uoverensstemmelser om tillid, og derfor har jeg også valgt at sætte bremserne i, da jeg ikke kan fungere i et forhold, hvor der er brud på tillid. Vi er begge meget kede af det, jeg er måske mere afklaret om beslutningen, da det har været min', skriver hun.

Olivia Salo var vellidt blandt drengene i 'Love Island', men endte med at kaste sin kærlighed på Joakim Meskali. Foto: Anthon Unger

Stadig gode venner

Realitydeltageren understreger også, at de skilles som gode venner.

'Jeg er enormt skuffet og ked af det over, at min tillid er blevet misbrugt. Jeg har heldigvis den bedste støtte fra mine venner og familie til at hjælpe mig med at bygge mig selv op igen. Joakim bliver boende i lejligheden, indtil han har fundet noget mere permanent, han kan flytte i. Vi fungerer stadig godt sammen og vælger også at skilles på bedste mulige vilkår, trods omstændighederne. Jeg vil ikke undvære Joakim i min hverdag, og derfor forbliver vi også hinandens bedste venner', fortsætter hun.

Olivia Salo fortæller i blogindlægget, at Joakim fraflytter deres fælles lejlighed hurtigst muligt, og at hun overtager lejemålet, hvor hun vil blive boende med sin hund, Joey.

Hverken Olivia Salo eller Joakim Meskali har ønsket at komme med yderligere kommentarer til bruddet.

Takker følgere

På Instagram takker Joakim Meskali dog for den støtte, han har fået fra nær og fjern - fra venner, familie og følgere. På det sociale medie henviser han ligeledes til Olivia Salos blog for yderligere information om bruddet.

'Tak for alle beskederne. Vi er selvfølgelig begge rigtig kede af det, men vi håndterer denne svære situation rigtig godt, og vi fortsætter som bedste venner', skriver han og fortsætter:

'Jeg/vi ville sætte pris på, at man respekterer vores begges beslutning om at holde alle detaljer privat'.

Olivia Salo er nu single. Foto: Anthon Unger

Da TV3's nye satsning 'Love Island', der er et realityprogram, som handler om at finde kærligheden i en villa på Gran Canaria, sluttede, vendte tre kærestepar hjem til Danmark.

Ida fandt kærligheden hos Jonas, Julie fandt sammen med Oliver, og Olivia og Joakim blev smaskforelskede. Ingen af de tre par er dog sammen i dag.