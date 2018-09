Kærligheden brast: Dansk tv-stjerne er blevet single

28-årige Gustav Salinas danner ikke længere par med 20-årige Niels Goido, som han har været kærester med i et par måneder.

Det afslører realitystjernen, der i dag arbejder som personlig træner, på sin Facebook-profil.

Her fortæller han, at parret har valgt at gå hver til sit som venner.

'Kære alle venner. Jeg vil helst selv sige det, inden det kommer fra andre. Mulle og jeg har haft nogle fantastiske måneder sammen, og vi har nydt vores tid sammen i fulde drag. Men vi har valgt at slutte vores forhold, men er stadig gode venner. No hard feelings mellem os', skriver han på sin profil.

Tilbage i december sidste år, fortalte en glad Gustav Salinas ellers til Ekstra Bladet, at han havde fundet kærligheden i Niels Goido, og at de to var meget lykkelige.

- Han er rigtig sød, og han behandler mig godt. Vi har rigtig god sex, hvad mere kan man sige, lød det fra Gustav Salinas.

Gustav Salinas har i dag sit eget fitnesscenter i Hillerød. Foto: Ole Steen

Mødtes på de sociale medier

Til Ekstra Bladet fortæller Gustav Salinas, at det er mangel på tid, der har gjort, at parret nu har valgt at gå fra hinanden.

- Det er jo selvfølgelig trist, at vi er gået fra hinanden, men sådan er livet. Vi er stadig gode venner og vil fortsætte med at ses som venner. Så der er ikke noget drama eller 'hard feelings' der, siger Gustav Salinas til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Det er svært at få det til at hænge sammen, når man arbejder 80 timer om ugen, som jeg gør lige i øjeblikket. Jeg har simpelthen ikke haft tid nok, efter jeg har åbnet mit center, og det holder bare ikke i længden, at man kun siger hej og farvel om morgenen, og ellers ikke har tid til at se hinanden.

Gustav Salinas fortæller, at parret flyttede sammen for et par måneder siden, men at Niels Goido nu er flyttet ud.

- Han har allerede fundet et nyt sted at bo. Så det er gået, som det skulle. Nu skal jeg bare have en lang, lang pause fra datinglivet. For jeg er jo gift med mit arbejde, så det vil jeg prioritere nu, siger Gustav Salinas med et grin.

Har det godt

Selvom han lige har brudt med kæresten, holder Gustav Salinas som altid humøret højt.

- Jeg har det skønt, og jeg knokler bare i mit nye center i Hillerød. Det går rigtig godt, men der er selvfølgelig nye udfordringer hver dag. Man skal lige vænne sig til at være boss, men jeg har det fantastisk, og jeg er så glad for mit center, siger Gustav Salinas med et smil.

