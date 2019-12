Kærligheden brast: DR-profil er blevet single

Forretningskvinden Mia Wagner, som er kendt fra 'Løvens Hule' på DR, er ikke længere sammen med sin kæreste, Anders, som hun har dannet par med i fire år.

Det bekræfter hun over for Ekstra Bladet.

Den 41-årige administrerende direktør for Freeway-koncernen oplyser, at parret blev enige om at gå hver til sit i løbet af efteråret i år.

Mia Wagner oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke har yderligere kommentarer til bruddet, men henviser til en artikel fra avisen.dk, hvor hun fortæller nærmere om skilsmissen.

- Jeg synes, man skal passe på med at pege på en enkelt årsag til, at tingene ikke går, som man håber på. Intet menneske er en ø. Det er et kompliceret puslespil at skabe en god bonusfamilie, lige som så mange andre har vi måtte indse at det var for svært, siger hun til mediet om bruddet og understreger, at hun selvfølgelig er påvirket af situationen:

- Selvfølgelig er det en skuffelse, når man opdager, at kærligheden ikke kan holde, men jeg nyder meget at være alene med mine skønne døtre. Det er rart at kunne have fuld fokus på dem. I mine børnefri weekender, nyder jeg roen til at få læst bøger. Som direktør for Plusbog er jeg jo så heldig, at jeg løbende får tilsendt nye spændende titler, som bare ligger og venter på at jeg kommer hjem til min lænestol og en god kop the.

Mia Wagner sammen med de andre løver. Heriblandt Christian Stadil og Jesper Buch. Foto: DR

Mia Wagner er midlertidigt flyttet hjem til sine forældre, der bor i et stort hus i udkanten af Viborg, hvor der også er plads til Wagner og hendes døtre.

Før boede de sammen i et hus i Viborg med Mia Wagners døtre og Anders' børn fra et tidligere forhold.

