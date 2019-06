Kærligheden brast: Nu er hun single

Tilbage i februar fortalte en storsmilende Mathilde Beuschau, at hun var forelsket og havde fået sig en ny kæreste.

Men nu er det slut.

Det fortæller 19-årige Mathilde Beuschau, der er kendt fra TV2-programmet 'Årgang 0', til Ekstra Bladet.

'Rene og jeg er gået fra hinanden, men det er desværre ikke noget, jeg vil uddybe yderligere', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Se også: Bliver bombarderet med tilbud

På sin Instagram-profil bekræfter hun også over for sine mange følgere, at hun ikke længere er i et forhold. Her fortæller hun også, at bruddet er sket i god ro og orden.

'Jeg har fået en del spørgsmål angående Rene og jeg. Ja, vi er ikke længere sammen. Vi snakker sammen, og der er ingen sure miner mellem os. Vi vil begge bede jer respektere, at der ikke bliver spurgt yderligere om det', skriver hun.

På Instagram efterspørger hun ligeledes hjælp fra sine følgere til at finde et nyt sted at bo i København, efter hun og Rene er flyttet fra hinanden i den lejlighed i København, som de boede i sammen.

Mathilde Beuschau leder nu efter et nyt sted at bo i København. Foto: Linda Johansen

Arbejdede sammen

Mathilde Beuschau har tidligere fortalt, at hun og ekskæresten Rene mødte hinanden på McDonalds, hvor de begge arbejdede.

- Han arbejdede også på McDonalds på det tidspunkt, så der mødte vi hinanden igennem. Han var lidt min chef. Da jeg startede, var jeg i hvert fald under ham dengang, fortalte Mathilde Beuschau i et interview med Realityportalen.

I interviewet lagde hun heller ikke skjul på, at hun var meget glad for Rene, og at de i begyndelsen levede på en lyserød sky.

Se også: Står frem med tabubelagt sygdom

- Det er virkelig nemt. Alt det med indflytning og sådan nogle ting har været så nemt. Altså, turene i Ikea var nemme, og det hele var nemt. Der har ingen diskussioner været omkring det ene og det andet, det har været så nemt at skulle bestemme sammen. Han er fantastisk, vi giver hinanden plads, og vi kan gøre, hvad vi vil, og vi stoler på hinanden, og det er bare så rart, sagde hun til Realityportalen.

Mathilde Beuschau blev kendt i Danmark, da hun deltog i det populære dokumentarprogram 'Årgang 0' på TV2 sammen med sin familie. I 2007 valgte de dog at trække sig fra programmet af personlige årsager.

I dag arbejder Mathilde Beuschau som skiftleder på McDonalds og er derudover meget aktiv på Instagram.