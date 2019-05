Kærligheden brast: Realitybabe er blevet single

Realitydeltageren Julie Lieberkind, der er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Divaer i junglen', og kæresten Simon Gaardsmann er efter lidt over et år sammen gået fra hinanden.

Det fortæller 19-årige Julie Lieberkind selv på Instagram.

Her afslører hun, at hun er på jagt efter en ny lejlighed i København, og det har fået flere af hendes fans og følgere til at spekulere i, om hun er blevet single.

Det bekræfter hun nu.

Se også: Efter 25 år: Caroline Fleming flytter til Danmark

'Til alle der spørger, så er Simon og jeg ikke sammen længere. Vi er desværre to forskellige steder lige nu. Det kunne være rart, hvis I ikke ville spørge ind til det, da jeg har brug for tid', skriver hun.

Julie Lieberkind var med i 'Paradise Hotel' i 2018. Foto: Janus Nielsen

Julie Lieberkind og Simon Gaardsmann blev kærester, umiddelbart efter realitydeltageren vendte hjem fra Mexico i forbindelse med optagelserne til 'Paradise Hotel'.

De to mødte hinanden en våd aften i byen og blev hurtigt kærester efterfølgende.

Den 19-årige realitydeltager har netop været aktuel i TV3's realityprogram 'Divaer i junglen', hvor hun til sin store skuffelse røg ud som den første.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Julie Lieberkind, der på nuværende tidspunkt ikke har lyst til at kommentere bruddet nærmere.

Se også: Kærligheden brast: Saszeline går fra kæresten