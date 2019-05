Kærligheden brast: Saszeline går fra kæresten

Den danske sangerinde Saszeline Emanuelle Dreyer er atter ledig på markedet.

Hun og kæresten Michael Dreyer, som hun har sønnen Dexter med, er nemlig gået hver til sit.

Det fortalte Saszeline til Ekstra Bladet, da vi mødte hende fredag aften på den røde løber i forbindelse med Elle Style Awards.

De to har ikke dannet par siden februar i år.

- Jeg er single. Jeg rykkede ind i mit eget hus i januar. Så det er noget, jeg er landet i nu her. Vi har lige skullet finde ud af, hvordan det hele skulle være, fordi vi har et barn. Men alting er godt, og vi får det til at lykkes. Der er ikke noget, der har været hårdt, eller et brud, der er gået på en eller anden forfærdelig måde. Vi har det godt, og vi er glade. Jeg er glad, lød det fra den 36-årige sangerinde, der var klædt i en afslørende blazerjakke i dagens anledning.

Saszeline bor i dag med sine to sønner i et hus i Rungsted. Foto: Mogens Flindt

Holder årsagen privat

Saszeline ønskede dog ikke at fortælle mere om, hvorfor hun og Michael Dreyer har valgt at gå fra hinanden.

- Jeg gider ikke at komme ind på hvorfor. Det der med, når noget ikke går, eller hvis man får et barn, og det er et ægteskab, så ser folk nogle gange tilbage på, at det kan være en ulykkelig ting. Jeg har det sådan, at jeg har fået to dejlige drenge med to dejlige mænd. Og jeg er enormt taknemmelig for det. Jeg tror ikke, at jeg er skidegod parforholdsmæssigt. Jeg kan godt lide det, men det er ikke det, der har mit fokus. Det er mine børn og mit arbejde. Der, hvor jeg er nu i mit liv, er jeg rigtig glad for. Jeg har faktisk nærmest aldrig haft det bedre, sagde hun med et stort smil.

- Så du skal ikke ud på Tinder og finde en ny mand nu?

- Nej, det skal jeg ikke, men jeg skal i byen i aften og have det skidesjovt. Jeg er tjekket ind på et hotel, og der skal jeg overnatte i nat. Jeg gider ikke at tage hele vejen til Rungsted. Jeg skal ud at danse. Det er længe siden, at jeg har været det, sagde hun med et stort smil og fortsatte:

- Jeg har for nylig været på en magisk rejse med en masse meditation, hvor jeg har arbejdet en del med mig selv. Jeg har for eksempel været i Sri Lanka. Jeg arbejder enormt meget med mig selv. Jeg prøver, for jeg synes altid, man skal se indad i stedet for at pege fingre af andre. Man skal kigge efter, hvad man selv kan gøre bedre. Det hjælper mig sindssygt meget. Der har været enormt meget personligt og privat den sidste tid, men jeg er landet rigtig godt, fortalte hun, inden hun fortsatte videre ind til Elle Style Awards.

Saszeline og Michael Dreyer har været kærester siden 2013. Tilbage i 2016 var de kortvarigt fra hinanden i en periode, men de fandt hurtigt sammen igen.

Ud over sønnen Dexter på fire år, som Saszeline har med Michael Dreyer, har hun også sønnen Sean på 11 år med den tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein.