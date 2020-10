Kærligheden brast: Single igen

I november sidste år kunne en glad Karina von d'Ahé, der er kendt fra 'Forsidefruer' fortælle, at hun havde fundet kærligheden.

- Jeg har fundet en mand, som jeg har set i et par måneder nu. Han er bare super dejlig, og vi har det rigtig godt sammen, fortæller en glad Karina til Ekstra Bladet.

I forbindelse med den nye sæson af 'Forsidefruer' fortæller hun, at hun ikke ikke længere er sammen med sin (nu tidligere) flamme, og at hun atter er single.

- Nej, vi er ikke sammen mere. Vi var for forskellige. Vi blev meget vilde med hinanden i starten, men så gik der noget tid. Det var bare ikke det rigtige match, siger hun og fortsætter:

- Det er svært. Jeg har sagt det før, men det med at være med i et tv-program gør det ikke nemmere. Jeg er meget på vagt, fordi jeg får så mange mærkelige henvendelser, understreger hun.

41-årige Karina von d'Ahé fortæller også, at coronakrisen ikke har gjort datinglivet nemmere.

- Det er svært at møde nogen, og jeg går ikke så meget ud mere. Og så er det her med at date i voksenalderen bare mere besværligt. Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed.

Karina von d'Ahé ses her sammen med de andre fruer. Foto: Jonas Olufson

Vil virkelig gerne

Den tidligere fotomodel har dog bestemt ikke mistet modet og drømmer stadig om at finde kærligheden.

- Jeg vil virkelig gerne, og jeg tror også stadig på det. Jeg er jo født optimist, men det er klart, at i takt med, at jeg er kommet på tv, har jeg fået flere og flere henvendelser, og der er jeg blevet lidt skræmt, for der er godt nok noget mærkeligt imellem.

- Jeg bliver skræmt af alt det tumult, og derfor er jeg også stoppet med at svare, selvom folk bare skriver 'hej', for et 'hej' kan eskalere til meget klamme beskeder, og det har jeg lært på den hårde måde, og det gør mig utryg, og derfor er jeg heller ikke på Tinder og lignende. Det er noget med at komme ud og møde dem ude i verden.

Hvad søger du så i en mand?

- Jeg tror på, at det er kemi, og jeg elsker mænd, der har fed karisma. Jeg kan godt lide mænd med et glimt i øjet, men det der med at have en tjekliste, det har jeg droppet for længe siden. Det bliver man ikke lykkelig af.