Kærligheden brast: Single igen

Den kendte tv-vært Michèle Bellaiche kan atter kalde sig single.

Hun og kæresten, psykoterapeuten Mads Sebbelov, er nemlig gået fra hinanden for et par måneder siden.

Det bekræfter parret over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi er gået fra hinanden. Jeg ønsker Mads det bedste fremover, siger Michèle Bellaiche og understreger, at hun derudover ikke har yderligere kommentarer til bruddet.

Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Mads Sebbelov, der bekræfter bruddet, og henviser til et Facebook-opslag, han har skrevet om emnet.

'Jeg havde ikke den personlige indflydelse til at bevare nærheden, så kærligheden blev bevaret intakt imellem mig og Michele. Jeg ønsker Michele alt det bedste på hendes vej videre i livet og hendes nærmeste. Tak for nærhed, kærlighed og en masse gode oplevelser', skriver han blandt andet i opslaget.

Han oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.

Michèle Bellaiche er blevet single. Foto: Jonas Olufson

Bruddet kommer efter, at Mads Sebbelov for seks måneder siden mistede sin kun 15-årige datter, Josephine, ved et pludseligt hjertesvigt.

- Jeg ønsker ikke, at det her skal være en historie om en sørgende mand, der har mistet, og som tilfældigvis har en kæreste, der er tv-kendis. Det her skal være en nyttig historie for andre. Folk skal huske at sætte det flueben og sige ja til organdonation, for den smerte, som min familie og jeg har oplevet de seneste måneder, ønsker jeg ikke for andre, sagde Sebbelov, der siden har oprettet et borgerforslag om automatisk organdonation, til Ekstra Bladet.

Den populære TV2-vært og psykoterapeuten mødte hinanden i foråret 2019 over LinkedIn.

