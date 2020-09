Kærligheden brast: Tv-par går fra hinanden

Efter syv år som kærester har Walid 'Knaldperlen' Bechara og Kia Sødergreen, der er kendt fra realityprogrammet 'Kongerne', valgt at gå hver til sit.

Det bekræfter Kia Sødergreen på sin Instagram-profil.

'Walle og jeg har valgt at gå fra hinanden efter syv års forhold', skriver hun i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Kia Sødergreen, at hun er meget påvirket af bruddet. Beslutningen om at gå fra hinanden er truffet i fællesskab, fortæller hun.

'De sidste tre år har været meget turbulente, og tingene er gået op og ned. Jeg elsker Walle af hele mit hjerte og Marcus (deres søn, red.)også', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Men Walle og jeg har ikke været kærester aktivt i to år. Så vi har taget den beslutning at gå fra hinanden. Det er hårdt og med tårer i øjnene, at jeg fortæller jer det. Men jeg vil ikke lade Walle vente yderligere på mig', skriver Kia Sødergreen.

Hun håber, at hun og Walid Bechara med tiden vil finde hinanden igen.

'Forhåbentlig kan vi finde sammen igen, når jeg er frisk igen. Vi vil jo stadig ses, eftersom vi har Marcus sammen', skriver hun og understreger, at hun lige nu er meget berørt, men at det er den rigtige beslutning.

Svære år

Parret, der sammen har sønnen Marcus, har de seneste år haft mange bump på vejen, fordi Kia Sødergreen med jævne mellemrum har været indlagt på psykiatrisk afdeling grundet en svær fødselsdepression.

De to realitydeltagere har dannet par i syv år og har sønnen Marcus sammen. Foto: Mogens Flindt

Derfor har Walid Bechara det meste af Marcus' liv boet alene med ham, og i august valgte han og Marcus at flytte til Jylland, så de kunne være tættere på Walids familie, mens Kia Sødergreen blev boende på et bosted på Sjælland, hvor hun fortsat bor.

– Jeg synes, det er smadderhårdt og trist. Men jeg forstår godt Walle, så han kan få hjælp af sin familie med Marcus. Men det er supersvært at sluge, at jeg nu ser Walle lige så lidt, som jeg ser Marcus, har Kia tidligere i den forbindelse sagt til Realityportalen.

Det nu forhenværende par mødte hinanden, da de begge deltog i programmet 'Kongerne' på Kanal 5 i 2014. Siden udviklede deres forhold sig, og i 2015 flyttede de sammen i København. I september 2017 blev de så forældre til sønnen Marcus.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Walid, men det har i skrivende stund ikke været muligt.