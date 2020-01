Kærligheden brast: TV2-kendis er blevet single

I foråret 2019 var folkeskolelæreren Anna Hermansen blandt de medvirkende i TV2-succesen 'Hjem til gården'.

Den 32-årige københavner kæmpede sig helt til semifinalen, men måtte til sidst skuffet erkende, at hun var ude af programmet efter den afgørende tvekamp.

Under programmet havde Anna en kæreste og en bonusdatter, men nu afslører hun over for Ekstra Bladet, at forholdet er bristet.

- Jeg er lige gået fra min kæreste, og det er en kæmpe forandring for mig. Det er det, der fylder mest i mit liv lige nu, naturligt nok. Det kan godt være, at det har været deltagelsen i programmet, der har været med til at sætte skub i nogle ting, fordi jeg var væk så længe. Men om ikke andet har det vist mig, at jeg godt kan være væk fra ham i så lang tid, fortæller Anna og uddyber:

- Jeg er okay med situationen, da det er noget, der har været længe undervejs. Det kommer ikke som en overraskelse, heller ikke for ham. Vi vil hver vores ting og har hver vores drømme, der stikker i forskellige retninger, og sådan er det bare.

Anna var til Reality Awards sammen flere af de andre 'Hjem til gården'-deltagere' Foto: Jonas Olufson.

Selvom Anna ikke løb med sejren og den halve million, har deltagelsen i 'Hjem til gården' været en stor oplevelse for hende, og hun er ikke i tvivl om, at den har fået betydning for hendes fremtidsdrømme.

- Det har været virkelig fedt at være med i programmet. Det har givet mange minder, og det har sat mange tanker i gang om, hvad jeg gerne vil nå i livet. Jeg vil ikke bare køre rundt i hamsterhjulet, og jeg har lært, at man ikke skal være bange for at springe ud af hverdagen og gøre noget andet, forklarer hun og uddyber:

- Det er nemt at få orlov og komme tilbage til det velkendte og trygge - men med nye oplevelser. Så jeg har tænkt, at jeg gerne vil tage på højskole, rejse over atlanten eller et eller andet. Jeg vil gerne engang imellem gøre noget, der ryster posen.

Anna er desuden heller ikke afvisende for at vende tilbage til skærmen.

- Jeg kunne godt finde på at være med i mere tv, hvis det var noget i stil med 'Hjem til gården'. Det var fedt at møde nye mennesker og presse sig selv, fortæller hun.

