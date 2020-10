Kærligheden brast

Lenny Pihl og Melina Buur, der netop har turneret på danskernes tv-skærme i kærlighedsprogrammet 'Singletown', er gået fra hinanden.

Det fortæller Melina Buur i en video på sin Instagram-profil.

- Min Instagram boomer med spørgsmål omkring, hvorvidt Lenny og jeg stadig er kærester og for at svare én gang for alle på jeres spørgmsål, så nej; Lenny og jeg er ikke kærester længere. Det er ikke sjovt for nogen af os. Vi er ikke uvenner og kan stadig tale sammen, men vi er ikke kærester mere, siger Melina Buur.

Der skete det alle frygter

Bruddet sker blot uger efter, at begge sad hos Ekstra Bladet og understregede, at de stadig var sammen, trods man ikke så meget til dem sammen på deres respektive Instagram-konti. Her forklarede Melina Buur, at hun var ramt af depression og angst, og at det havde gjort det svært for parret, da hun skulle bruge tid til at finde sig selv.

Lenny Pihl og Melina Buur er gået fra hinanden. Foto: Anthon Unger

Hun siger om bruddet til Ekstra Bladet:

- Vi ønsker ikke, at folk spørger yderligere ind til det, det er rigtig hårdt for os begge, og vi forsøger i vores tempo at komme ovenvande igen.

Lenny Pihl oplyser på sin Instagram-profil, at han ikke ønsker at svare på spørgsmål til bruddet. I en kortfattet kommentar til Ekstra Bladet, skriver han i en sms:

'Jeg har ingen kommentar lige nu. Udover at det her gør ondt, og jeg har brug for fred i mit liv', skriver han efterfulgt af et hjerte.