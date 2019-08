Kagekendis i sorg: Filmen er knækket

Ditte Julie Jensen vil være mere ked af det på sociale medier, hvor hun hidtil har vist et glansbillede

En (mindre glad) servicemeddelelse til følgere af Ditte Julie Jensen:

Der bliver skruet ned for smilet i fremtiden.

Kagekendissen, der medvirkede i ’Den store bagedyst’ i 2014, oplyser på sin blog, at hun i kølvandet på sin skilsmisse vil gøre kål på glansbilledet.

’(…) så kommer tingene til at ændre sig lidt fremover, da jeg hverken er, kan være eller ønsker at være hende, som smiler og griner hele tiden’, skriver hun.

Filmen knækket

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Julie Jensen, der dog ikke havde tid til at give en uddybende kommentar.

Justeringen skyldes, at Ditte Julie Jensen siden sin skilsmisse tidligere på året har fremstået overlykkelig på sociale medier, mens hun i virkeligheden også har været deprimeret.

’(…) filmen er knækket, og jeg ramte muren forleden og fandt mig selv stortudende i min seng’.

’Aner ikke hvor længe jeg har ligget der og grædt, men jeg mærkede efter og fandt ud af, at jeg ikke har været mig selv de sidste mange måneder’, skriver hun.

Ambivalent

Hun fastslår dog, at smilene ikke har været falske.

Mens hun var ulykkelig over skilsmissen, glædede hun sig over at opleve succes i arbejdslivet.

’Jeg har det så ambivalent'.

’Jeg har aldrig været lykkeligere (arbejdsmæssigt) og samtidig har jeg aldrig været mere ulykkelig’.

’Jeg er revet midt over, og har ikke været klar til at mærke efter’, skriver hun.