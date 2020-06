Kagekendis ramt af bulimi: Mor trak en kniv

Gennem fire år - fra hun var 15, til hun fyldte 19 år - led tv-kok og forfatter Annemette Voss af bulimi.

Spiseforstyrrelsen påvirkede hele familien og endte ofte i ophedede diskussioner mellem Annemette Voss og hendes mor, Ingelise Christensen.

Men en dag eskalerede det, fortæller Annemette Voss og Ingelise Christensen i et interview i 'Go' aften live' på TV2.

Pludselig havde de fat i hinanden og skændtes højlydt. De endte i køkkenet, hvor Annemette Voss truende pressede sin mor op ad bordkanten og skubbede hende. Instinktivt greb Ingelise Christensen en kniv i køkkenbordsskuffen, som var gået op, og trak den mod sin datter for at få hende væk.

Den voldsomme episode, som ligger 18 år tilbage, blev vendepunktet, fortæller familien i interviewet.

- Det var en fælles nedtur, og vi ramte bunden sammen. Og vi løftede os sammen, understreger Annemette Voss over for 'Go' aften live'-vært Petra Nagel.

Mor og datter har valgt at stå frem med deres historie for at vise andre i samme eller lignende situationer, at man ikke må skamme sig over de ting, man kan udsætte sine nærmeste for, hvis man er ramt af en lidelse som en spiseforstyrrelse: Man kan derimod tilgive hinanden og komme videre sammen.

Kort efter episoden flyttede Annemette Voss hjemmefra, og det gav tid og rum til, hvordan familien skulle håndtere spiseforstyrrelsen.

- Søg hjælp, søg hjælp, søg hjælp! Få din familie med ombord, og lad være med at tro, at du kan klare det selv, for det kan du ikke, lyder opfordringen fra Annemette Voss i interviewet i 'Go' aften live'.

Annemette Voss er oprindelig uddannet arkitekt, men har levet af at bage kager og skrive bøger om selvsamme emne, efter at hun vandt 'Den store bagedyst' tilbage i 2013.

Den 36-årige kagekendis har også været tv-vært på 'Sådanmark' og tv-kok på 'Go' Morgen Dammark' på TV2.