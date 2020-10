Kagekone med kæmpesucces: - Jeg har fordoblet min omsætning mange gange

Det giver status af noget nær mega-stjerne at deltage i 'Den store bagedyst'.

DR's populære kageprogram, hvor amatører dyster om at få mousser til at holde formen og i at mestre den perfekte afbagning, har fået flere af de medvirkende til at kvitte det liv, de levede, før de kom på tv og i stedet satse alt på kager og på at være kendt.

2013-vinderen af programmet, Annemette Voss, lever i dag af at bage - blandt andet på tv. Hun har udgivet flere bøger om bagværk og er med flere end 50.000 følgere på Instagram en såkaldt influenecer.

Voss droppede sit arkitektstudie for at hellige sig kager, lige som også Ditte Julie Jensen sagde farvel til sit job som advokatsekretær for at give bagværk et seriøst skud. Det har hun gjort med succes og lægger i dag navn til bageudstyr, bøger og sin egen bageklub.

Også 2015-vinderen, Liv Martine, har godt gang i sit kage-eventyr med en voksende netbutik, en perlerække af bøger og et liv som influencer med givtige samarbejder med forskellige partnere.

Blæst bagover

Jette Stub, der medvirkede i 2015-udgaven af 'Den store bagedyst' og i TV2-programmet 'Sukkerchok' i 2018, har valgt at gøre det anderledes en sine tidligere konkurrenter.

Jette Stub har åbnet sit eget konditori i Helsingør og er mildt sagt ved at blive blæst bagover af den store opbakning, der er til hendes forretningen, Kagefryd.

- Det var helt crazy, da vi åbnede i vores nye lokaler efter påske. Folk strømmede bare til og det er de fortsat med, så nu får jeg også selv løn, siger Jette Stub glad til Ekstra Bladet.

Det er to et halvt år siden, hun tog springet fra at være social- og sundhedsassistent på et plejehjem til at være selvstændig.

Den første tid var det bestillinger af kager til private samt et par caféer og butikker i lokalområdet, Jette Stub kastede sig over, men i september sidste år, åbnede hun en lille café.

- 1. marts overtog jeg så den forretning, som jeg har nu. Og så kom corona, siger hun og tager en pause.

Stor succes

Timingen kunne ikke være værre, men der skal mere end en pandemi til at slå Jette Stub ud.

- Jeg besluttede, at vi ikke skulle gå i stå. I stedet leverede vi kage rundt omkring. Jeg kørte og kørte rundt, siger Jette Stub, der havde så stor succes, at det ikke var nødvendigt for hende at søge om hjælpepakker for at klare den.

- Siden vi kunne åbne, er det bare gået derudaf. Jeg har fordoblet min omsætning mange gange. Det har været sjovt, men også hårdt, siger hun stolt.

- Nu er det mig, der bestemmer!

Det er ret nyt for Jette Stub at være arbejdsgiver. I dag har hun ansat en konditor på fuld tid og en i flex-job, og senest er Kirsten Thur, der også har været med i 'Den store bagedyst' startet som konditorlærling i Kagefryd.

- Jeg er jo autodidakt og gør bare tingene i køkkenet. Det har jeg en vis rutine i. Men det er nyt for mig at være arbejdsgiver. Nu er det mig, der bestemmer! Ansvaret er mit, og det er stort. Jeg vil godt være en god arbejdsgiver, og jeg ved i hvert fald godt, hvordan jeg ikke vil være, siger Jette Stub og fortsætter.

- Jeg er nødt til at blive ved med at knokle. Også selvom jeg er helt død. For det er hårdt at drive sig eget sted. Men det også det hele værd.