Kaldte Zangenberg diva og ko: - Undskyld

Julie Zangenberg og skaberen af serien 'GG Horsens', Morten Vogt Urup, er ikke lige frem de bedste venner.

31-årige Zangenberg spillede i første sæson af gamer-serien hovedrollen som Sandra. 17. august går optagelserne til anden sæson i gang. Planen var, at Zangenberg igen skulle have spillet den bærende rollen, men for to måneder siden valgte hun at droppe samarbejdet.

Det efterlod Morten Vogt Urup temmelig frustreret uden det bærende omdrejningspunkt i sin serie og med måneders spildt arbejde.

Netop sine frustrationer fik Urup luftet for en måneds tid siden i podcasten De Danske Guardians, der primært handler om videospillet Destiny.

I podcasten kalder Morten Vogt Urup både Julie Zangenberg for en diva og en ko.

'Hvis man kender lidt til første sæson bag om optagelserne, så er Julie Zangenberg det, man kalder lidt en diva. Hun har nogle meget, meget ekstreme krav, og hun tænker meget, meget højt om sig selv. Og hun kræver blandt andet her for en måned siden, at hendes bedste ven skal være fotograf på sæson to', siger han blandt andet.

Han fortæller også, at Zangenberg blev tilbudt 'et meget, meget stort pengebeløb' for at blive i serien. Det fik hende dog ikke til at fortsætte i rollen.

'Jeg bliver også sådan lidt provokeret af hende her Zangenberg - denne her ko - der sidder her og spiller fucking fandango og sidder og tænker: 'nåh okay, hvis det er, du ikke vil gøre det på min måde, må din serie brænde i helvede.' Hvad er det for noget sindssygt noget at gøre. Det er jo sindssygt at gøre. Det er der jo ingen, der gør. Det er det mest uprofessionelle, man kan gøre i hele verden, raser Morten Vogt Urup i podcasten og kalder skuespilleren for 'koen over alle køer'.

'Undskyld, men ...'

I dag har den frustrerede serieskaber fundet en ny hovedrolle til 'GG Horsens', og han erkender, at han i ren frustration gik over stregen med de ord, han brugte om Julie Zangenberg i podcasten.

- Jeg tror, at jeg blev fanget i et dårligt øjeblik. Jeg lod det løbe af med mig. Det er en lille podcast, og jeg følte, at jeg sad og talte i et lille forum. Men det gjorde jeg selvfølgelig ikke, siger Morten Vogt Urup i dag til Ekstra Bladet.

- Fortryder du?

- Ja, jeg formulerede mig ekstremt. Jeg fortryder mit ordvalg, men jeg står 100 procent ved, at hun satte folk i og omkring produktionen i en meget uheldig situation. Vi havde hyret skuespillere ind, der pludselig ikke kunne bruges i serien på grund af hendes beslutning. Så konteksten står jeg ved.

- Vil du ligefrem undskylde dit ordvalg?

- Jeg vil gerne undskylde for mine formuleringer i podcasten. Altså oldvalget. Men igen, konteksten står jeg ved. Hun fik bragt en masse mennesker i en rigtig uheldig situation, siger Morten Vogt Urup.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Julie Zangenbergs manager, Elisa Lykke, der oplyser, at skuespilleren ikke ønsker at kommentere podcasten.

Tidligere har Elisa Lykke skrevet i en mail, at hun heller ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvorfor Julie Zangenberg valgte at forlade serien.

'Julie har ikke mere at sige om, hvorfor hun sagde nej tak. Pointen er, at HUN sagde nej tak. Julie sagde nej af personlige årsager. Ikke at hun blev vraget eller droppet', skriver hun i en mail.

Hovedrollen i 'GG Horsens' nu blive spillet af Miri-Ann Beuschel, som man blandt andet kender fra ungdomsserien 'Doggystyle'.

Julie Zangenberg har sat tiden i rampelyset på pause og lægger nu alt sin energi i en helt ny karriere. Det kan du læse alt om her. (+)