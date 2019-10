Kamber i krig med Brinkmann

Svend Brinkmann: Der findes altså ting i livet, der er negative

Psykologiprofessor Svend Brinkmann understreger, at han ikke har læst Mikael Kambers kommende bog, men forelagt uddraget fra bogen, hvor han bliver anklaget for at give 'direkte skadelige råd' og være helt på vildspor i forhold til sin vurdering af positiv psykologi, svarer han:

- Når jeg i bogen 'Stå fast' skriver 'Fokusér på det negative i dit liv', så er det jo en parodi på lige netop den slags selvhjælpsbøger, som Kamber skriver. Jeg skriver jo ikke 'Fokusér kun på det negative i dit liv resten af dit liv'.

- Det er en reaktion på det, vi længe har hørt fra sådan nogle som Kamber om, at vi partout skal tænke positivt og lære at kalde problemer for udfordringer, og at vi ikke må fokusere på, at noget er negativt og svært.

Undertrykkende

Brinkmann påpeger, at det ifølge ham kan virke undertrykkende, hvis man får at vide, at man skal fokusere på det positive.

- Der findes altså ting i livet, der er negative, og som man skal fokusere på. Der er klimakrise, ulighed, sociale problemer og alt muligt andet, og jeg mener faktisk, der er en form for undertrykkelse, når vi får at vide, at vi kun må tale om det positive, siger han og tilføjer:

- Der er der jo enormt mange, der har fået at vide af sådan nogle som Mikael Kamber til medarbejderudviklingssamtaler, kurser og rådgivning i personlig udvikling, at de bare skal se fremad og fokusere på det positive.

Nedværdigende og ydmygende

Brinkmann pointerer, at han ikke er ude på at gøre verden til et mere negativt sted.



- Jeg har tit fået at vide, at min bog og mit budskab har været en befrielse. Jeg ser det som en modstandsbevægelse mod positivitetstyranniet, der dikterer, at folk bare skal lære at tænke mere positivt og lave sig selv om. Det, synes jeg faktisk, er nedværdigende og ydmygende at sige til voksne mennesker.

- Det er klart, at jeg ikke vil erstatte et postivt livssyn med et negativt. Det drejer sig blot om at balancere sagerne, så man også får det kritiske blik med på den verden, vi er en del af. Man skal passe på med at fordreje virkeligheden ud fra det positive livssyn. Det anser jeg for at være utrolig farligt.

Skørt

At positiv psykologi i mange år har været særdeles populært imponerer ikke Brinkmann.



- Guderne skal vide, at vi som individer og samfund har mange problemer, og så synes jeg bare, det er skørt, at vi luller os ind i en positiv tænkemåde. Og der er også undersøgelser, der viser, at overdreven positiv tænkning kan være nærmest skadelig for nogle, siger Brinkmann og slutter:

- Fordi Mikael Kamber har taget et kursus i positiv psykologi ovre i USA, så bliver han jo ikke autoritet inden for psykologien af den grund.