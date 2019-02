Kan du leve op til hendes strenge krav?

Fredag vender 'For lækker til love' tilbage til skærmen, når det bliver givet frit på Viafree.

Det sker med et spritnyt cast, der blandt andet består af den tidligere 'Prinsesser fra Blokken'-deltager Simona Tayanna.

Den 18-årige kvinde har en attitude, der passer fint til programmet, hvor man følger en række kræsne singlers oftest svære vej til at finde kærligheden. Særligt prioriterer hun en luksustilværelse højt.

- Jeg går meget op i luksus, og det er rigtig vigtigt for mig, at en mand kan finde ud af at begå sig i luksuriøse omgivelser, fordi det er en del af mig, som jeg prioriterer rigtig meget. Det er min måde at slappe af på, så derfor er det vigtigt, at en mand kan finde ud af det samme, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende forud for programmet.

Adspurgt hvorfor luksus er så vigtigt for hende, lyder svaret:

- Det er den måde, jeg forkæler mig selv på, og det er en livsstil, som jeg altid har haft kær. Jeg har altid været vant til, at der har været luksus, og det er vigtigt for mig, at en mand sætter pris på luksus som at spise lækre steder og går op i mad og vin.

Simona Tayanna jagter kærligheden i 'For lækker til love'. Foto: Olivia Loftlund

Rødhårede? Nej tak

Så kunne man tro, at geden var barberet, men det er kun begyndelsen. Simona har en lang, lang liste over krav til en kommende mand, og luksus er kun begyndelsen.

- Han skal have styr på sin økonomi, og han skal kunne arbejde selvstændigt. Han skal kunne stå op om morgenen, have en lejlighed og et liv der er stabilt. Det er ikke særligt høje krav, hvis jeg selv skal sige det, for jeg har selv styr på tingene. Jeg skal ikke have mig en mand, der sejler rundt, forklarer hun.

Okay okay, der er sikkert stadigvæk mange mænd, der har en chance for den kræsne unge dame. Men med næste punkt på listen kan alle med en særlig hårfarve godt give fortabt.

- Jeg har mange krav til udseendet, og jeg tænder slet ikke på rødhårede mænd. Jeg kan heller ikke lide mænd, der er usoignerede, bøvede eller bumsede. Jeg gider heller ikke mænd, der ikke har råd til sko. Man skal altid være pænt klædt på, og hvis man har tatoveringer, skal det være med stil, forklarer hun.

Simona Tayanna, Jonas Korsgaard, Julie Melsen, Simon Iversen og Fie Maria Krügermeier er nye deltagere i 'For lækker til love'. Foto: Olivia Loftlund

Lidt en diva

Den tidligere 'Prinsesser fra Blokken'-deltager er med på, at hun nu skal deltage i en helt ny slags tv-format. Men hun frygter ikke, hvordan omgivelserne kommer til at tænke om hende, når hun for rullende kameraer afviser fyre, der ikke lever op til hendes krav.

- Selvfølgelig har jeg overvejet kraftigt, om jeg ville være med. Jeg har lavet meget seriøs tv, men jeg ved, at jeg altid vil være 100 procent mig selv, og jeg ser det som en mulighed, hvor jeg kan vise, at jeg også er lidt en diva, siger hun og slår fast.

- Jeg er hverken nervøs eller bange for, hvordan folk kommer til at tænke om mig.

Udover Simona Tayanna består castet af Julie Melsen (Love Island), Fie Maria Krügermeier (Paradise Hotel), Jonas Korsgaard (Love Island) og Simon Iversen (Hård udenpå).