Kan du se, hvem hun ligner? Går i kendt fars fodspor

Æblet falder ikke langt fra stammen.

Det er i den grad også tilfældet med skuespiller og sanger Nikolaj Steen og hans 14-årige datter, Rita Engberg Steen.

Sidstnævnte har nemlig valgt at gå i sin fars fodspor, og i en alder af kun 14 år har hun scoret en rolle i den store danske film 'Undtagelsen', hvor hun spiller over for store danske skuespillere som blandt andre Sidse Babett Knudsen og Danica Curcic.

Hvordan det føles for både far og datter at dele fag, satte Nikolaj Steen og Rita Engberg Steen et par ord på, da Ekstra Bladet mødte dem på den røde løber til premiere på filmen 'Undtagelsen' i MovieHouse i Hellerup.

Her lagde Nikolaj Steen ikke skjul på, at han er stolt af sin datter og støtter hende i hendes drøm om at forfølge skuespillet.

- Nu har hun fået en ny rolle i en ny tv-serie (efter 'Undtagelsen', red.). Det er tredje generation i vores familie (der går i gang med skuespil, red.), sagde Nikolaj Steen med et grin.

- Jeg synes, det er fantastisk, hvis hun synes, det er sjovt, og hun er god til det.

Gode råd

Ifølge Rita Engberg Steen har det været godt at have sin far på sidelinjen, når hun har prøvet kræfter med skuespillet.

- Jeg synes, han har givet gode råd. Det har været en stor hjælp, at han har haft noget erfaring, og at han kan lære mig noget. Det er mest, når jeg er i tvivl om, hvordan noget skal siges eller sådan noget, så er han en rigtig god hjælp, lød det fra Rita Engberg Steen.

- Det er også sådan noget med, at man skal være sød på settet og lytte på instruktøren og ikke bare tage kritik som dårlig kritik, men som noget konstruktivt. Det er en helt fremmed proces at blive kaldt ind på sådan et filmset, lød det fra Nikolaj Steen.

Rita Engberg Steen har allerede haft flere mindre roller, blandt andet i TV2 Zulu-serien 'Minkavlerne'. Hvorvidt skuespillet er hendes fremtidige levevej, er hun dog i tvivl om.

- Det ved jeg ikke. Det er ikke et vildt sikkert job. Du er jo aldrig garanteret en livsløn, men det er en fed oplevelse at have, og så kan det være, at man laver noget andet ved siden af, sagde hun med et smil.