Kan ikke flytte sammen med kæresten

Andreas Bo kan ikke helt få taget sig sammen til at bygge enten ud eller nyt

Komiker Andreas Bo har lidt af et luksusproblem.

Den 52-årige har fundet kærligheden i den 18 år yngre designer Katrine Wadil. Parret har været sammen i et halvt års tid, men kendt hinanden længere.

Og selvom de drømmer om at flytte sammen, så ser det ikke ud til at kunne ske lige med det første.

Det forklarede de til Ekstra Bladet, der mødte dem til premieren på 'Selvhenter' i Imperial tirsdag aften.

- Der er ikke plads til, at vi kan flytte sammen, før der sker noget med boligsituationen, lød det fra Katrine Wadil.

Lige nu bor hun med sine to børn på ti og 13 år i Solrød Strand, mens kæresten bor i Køge. Men der er ikke plads til dem alle sammen nogen af stederne.

- Der skal ske det, at han enten bygger ud eller køber et hus, sagde Katrine Wadil henvendt til sin kæreste med et grin.

Byg ud eller byg nyt?

- Jeg har en gammel byggesag, der bliver ved med at trække ud, indrømmede Andreas Bo, der skal beslutte, om han enten vil bygge til sit nuværende hus, eller få sat skud i et nybyggeri.

Det er nemlig ikke kommunen, der spænder ben for komikeren, men derimod noget langt mere lavpraktisk. Han mangler simpelthen nogen til at bygge huset.

- Jeg har købt en grund syd for Køge ved noget, der hedder Strøby Ladeplads. Før eller siden lykkes det, lød det optimistisk fra Bo.

- Så håber jeg da, at hun vil flytte med. Mon ikke, tilføjer han.

Hans egne to børn på 20 og 23 behøver dog ikke at regnes med i ligningen.

- Vi har lige afleveret den sidste i København for en måned siden, så de er ude af klappen. Det var på tide, jokede han om sin datter, som han og kæresten netop havde spist middag med, inden turen gik i biografen.

Andreas Bo har tidligere dannet par med bloggeren Mascha Vang. De gik fra hinanden i 2015 efter to års forhold.

