Kan score kæmpe millionbeløb: Nu trækker han i land

I december sidste år fortalte skuespiller og tv-vært Jarl Friis Mikkelsen, at han havde sat sin rødstensvilla i Gentofte til salg.

Udbudsprisen lyder på 13,2 millioner kroner, hvilket må siges at være et pænt stykke over de knap to millioner, han selv gav for huset i 1995.

Til Ekstra Bladet har Jarl Friis Mikkelsen tidligere forklaret, at der intet dramatik er i forbindelse med flytningen, men at han og hustruen, Susanne Persson, ønsker at prøve noget nyt.

- Det handler bare om at prøve noget nyt. Der er ikke så meget andet i det, fortalte han i den forbindelse til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Du kan jo prøve at regne ud, hvor mange år jeg har boet der. Det er måske tid til next step, sagde han videre.

Jarl Friis-Mikkelsen fortalte desuden, at han og hustruen ikke har konkrete planer om, hvor de nu gerne vil bo, men at det sandsynligvis ikke bliver ligeså langt fra København som før.

- Det kan godt være, vi vil tættere på byen eller et eller andet. Vi vil i hvert fald ned i størrelse. Andet er der egentlig ikke, sagde han.

Jarl Friis Mikkelsen på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

Men nu ser det ud til, at Jarl Friis Mikkelsen er kommet på andre tanker.

Det fortalte han i hvert fald, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber til 'Klovn - The Final' onsdag aften på Bremen Teater.

- Det (boligen, red.), vi gerne ville have købt, er blevet solgt. Så jeg tror måske, at vi bliver boende, sagde han, da Ekstra Bladet spurgte ind til hussalget.

- Har I så hevet huset af markedet igen?

- Nej. Det er det ikke. Måske vi bare vil i noget mindre, sagde han kryptisk.

Hvor Jarl Friis Mikkelsen og hustruen skal bo i fremtiden, må tiden derfor vise.