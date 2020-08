Kan score millioner: Derfor sælger vi

Lars Ankerstjerne og Lise Koefoed er på jagt efter et større hjem - hvor der også skal være plads til barn nummer to

Tidligere på ugen kom det frem, at den tidligere 'X Factor'-dommer Lars Ankerstjerne har sat sit hus til salg.

12.500.000 kroner lyder salgprisen for de 232 kvadratmeter og otte værelser i Vanløse, hvor han siden marts 2018 har boet med sin kæreste, Lise Koefoed.

Dengang betalte de 9.995.000 kroner for at overtage villaen, og det er altså en gevinst på to og en halv million, de kan stikke i lommen, hvis de får, hvad de forlanger nu.

Se også: Efter få år: Ankerstjerne kan score millioner på hussalg

Ekstra Bladet mødte onsdag parret på den røde løber forud for Zulu Comedy Galla i Operaen i København. Her fortalte 36-årige Ankerstjerne, at der allerede har været fremvisninger på huset, der blev sat til salg i lørdags.

- Det går stærkt. Men det har også været et rigtig dejligt sted at bo, sagde han og fortalte, hvorfor de alligevel har sat huset til salg:

- Vi skal finde noget større. Vi skal prøve noget nyt, lød det med et grin fra musikeren.

Hvad der skal ske, ved de dog ikke.

- Vi har ikke noget på plads endnu, men vi har været ude for at kigge på en masse.

- Helt praktisk er noget af årsagen også, at vi er nødt til at rejse. Jeg har nogle ting, jeg laver i LA, som jeg skal forholde mig til, så det er også noget i forhold til det og lidt fleksibilitet, så vi kan stikke afsted - når verden på et tidspunkt er til det igen.

Stopper i 'X Factor'

Se Ankerstjernes villa her 1 af 5 Foto: RealMæglerne Olesen & Christensen ApS 2 af 5 Foto: RealMæglerne Olesen & Christensen ApS 3 af 5 Foto: RealMæglerne Olesen & Christensen ApS 4 af 5 Foto: RealMæglerne Olesen & Christensen ApS 5 af 5 Foto: RealMæglerne Olesen & Christensen ApS

Klar til flere børn

Sikkert er det dog, at noget af pladsen i det nye hjem skal bruges til flere børneværelser.

Parret blev i oktober 2018 forældre sammen, da datteren Leona kom til verden. Og Ankerstjerne har nydt rollen som far.

- Det er det bedste i verden. Det skal jeg lave mere af. Jeg tænker, at jeg skal have et helt fodboldhold.

- Men der er ikke noget på vej endnu ...?

- Nej, ikke endnu. Men vi arbejder på det, grinede han.

Seerne har i de seneste to sæsoner haft mulighed for at se Lars Ankerstjerne som dommer i 'X Factor' på TV2. Når programmet vender tilbage, bliver det dog uden ham i dommerstolen, fortalte han i starten af juli.