Kan score milliongevinst: Kendt tv-vært sætter rækkehuset til salg 

Sofie Østergaard og Sebastian Richelsen har sat deres rækkehus til salg for 6.995.000 kroner

Efter lidt over fem år på Islands Brygge har den kendte tv-vært Sofie Østergaard - der står i spidsen, når deltagerne konkurrerer i DR-programmet 'Versus' - sat sit hjem til salg.

Et rækkehus på tre etager og lige over 120 kvadratmeter, som tv-værten købte med sin kæreste, journalist Sebastian Richelsen, tilbage i 2014, men altså nu er tilbage på boligmarkedet.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Dengang lagde parret lige over fem millioner kroner for rækkehuset, der stod færdigbygget samme år og blandt andet har en gårdhave og en tagterrasse på toppen af bygningen.

I dag kan du købe hjemmet - som seerne kunne forsøge at gætte ejeren af i sidste års sæson af 'Kender du typen?' på DR 1 - for 6.995.000 kroner.

Sofie Østergaard og kæresten kan score lige under to millioner kroner i gevinst - i forhold til da de selv købte rækkehuset i 2014. Foto: EDC Poul Erik Bech – Amager

Eksklusivt boligområde

Tv-værtens rækkehus ligger i den populære københavnske bydel Islands Brygge på Amager i et nybygget område, som ejendomsmægler Dennis Aasted Andersen fra EDC Poul Erik Bech Amager beskriver som 'en familieoase mellem storby, vand og natur' i boligens salgsmateriale.

I København S - hvor Sofie Østergaards hjem ligger - bliver de nybyggede rækkehuse da også solgt for store beløb: I februar blev et 122 kvadratmeter stort rækkehus på Amager Strandvej solgt for 6.750.000 kroner, hvilket er den dyreste handel indtil videre i år.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Det kan omregnes til en kvadratmeterpris på 55.300 kroner, hvilket er lidt under de 57.809 kroner pr. kvadratmeter, som tv-værtens rækkehus på Islands Brygge er udbudt til salg for.

Sofie Østergaard overtog faklen fra Jacob Riising som tv-vært på DR’s duel-program 'Versus', da sæson fem begyndte i starten af året. Hun har også været fast inventar på Ramasjang i blandet andet 'Sommer Summarum' og senere hen 'Guld i købstæderne'.

Derudover har hun været vært på børnenes Melodi Grand Prix flere gange.

