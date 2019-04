Kandis-Johnny om konens selvmord: Et sår, som aldrig heler

I december 2008 mistede den nu 53-årige Johnny Hansen sin kone, og hans to døtre på dengang 12 og 15 mistede deres mor.

Hans 35-årige kone, Helle Bekhøj, havde taget sit eget liv.

Johnny Hansen, der er forsanger i dansktop-bandet Kandis, har aldrig lagt skjul på, at han har haft svært ved at forstå, at hans kone havde truffet den tragiske beslutning.

Og mere end ti år senere plager det ham stadig. Det fortæller han i et interview med Berlingske.

Her bliver han spurgt, om han har et ar, der fortæller en særlig historie og svarer:

- Ja, vores familie har jo virkelig et ar. Min kone tog sit eget liv i 2008, og det er et sår, som aldrig heler, det vil følge ikke bare mine piger og mig, men hele familien resten af vores liv. Selv her ti år efter forstår jeg ikke, at et menneske kan synes, at det er den eneste udvej. Der er så meget hjælp at hente i vores land, der er så mange gode mennesker, som kan en masse ting - så at nogen vælger den vej, det lærer jeg aldrig at forstå. Men det har fået os til at rykke tættere sammen i familien.

Kandis-Johnny sammen med Gitte. Foto: Ole Frederiksen

Kandis-Johnny har siden fundet kærligheden igen.

Knap et år efter Helle Bekhøjs selvmord fandt han sammen med Gitte Mortensen, som han i dag er gift med. Parret har en søn på seks år.

- Det var min kone, der valgte livet fra, og jeg har ikke tænkt mig at gå med sørgebind resten af mit liv, forklarede han dengang til Ekstra Bladet, efter parret havde været genstand for ondsindede rygter.



– Jeg har masser af liv, der stadig skal leves. Jeg vil gerne have en at dele livets oplevelser med. Nogle mener måske, at det var tidligt, men jeg skulle videre med mit liv. Jeg kan ikke bare gå rundt herhjemme med tudefjæs på, tilføjede han.

Ramt af stress

I år kan Kandis, der udover Johnny Hansen tæller Jens Erik Jensen, Jørgen Hein Jørgensen og Frank Thøgersen, fejre 30-års jubilæum og har solgt over 1,5 millioner plader.

Hele Kandis plus Johnny Hansens kone, Gitte, til Zulu Awards. Foto: Mogens Flindt

Danseorkesteret har altid haft mange koncerter, og de mange ture rundt omkring i landet var på et tidspunkt ved at give ham stress, har han tidligere forklaret til BT.

Sidste år fik han et ildebefindende og faldt om, og siden er han begyndt at motionere og at spise sundere. Men han erkender over for Berlingske, at han arbejder alt for meget.

- Jeg har da også fået det gule kort et par gange. Jeg synes, jeg er blevet bedre til at lytte til de signaler, kroppen sender. Jeg siger faktisk nej engang imellem. Det var totalt utænkeligt for bare et par år siden, slår han fast.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Johnny Hansen for en uddybende kommentar, men han er ikke vendt tilbage.