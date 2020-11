Kandis Johnny: Vi skal være solidariske

Lørdag aften skulle Johnny Hansen have optrådt på Dolphin Hotel i Herning, men efter at statsminister Mette Frederiksen torsdag besluttede at lukke ned for syv nordjyske kommuner frem til 3, december på grund af den nye coronamutation, bliver det ikke til noget.

- Selvfølgelig har vi valgt at aflyse, siger sangeren fra Hurup.

'Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner,' lyder det fra myndighederne.. For ham er sammenhold og solidaritet i en svær tid vigtigere end at bryde anbefalinger blot for at komme ud at optræde

- De kriterier opfylder en koncert jo ikke, så selvfølgelig bliver jeg hjemme i Hurup. Det handler om sundhed og om solidaritet, og så kan det da ikke nytte, at jeg bare skulle trodse anbefalingerne,siger han og fortsætter:

- Vi må stå sammen i disse tider, og den her aflysning handler 'kun' om musik. Jeg skal nok klare mig. Det er jo langt værre for minkavlerne, der nu mister deres passion og livsgrundlag.

- Vi har jo også lige udgivet en ny cd ('Kandis 20', red.), så der er jo lidt kommunikation i den fobindelse. Og så kunne det jo være, at jeg skal bruge noget af den tid, jeg nu får til at skrive en sang om coronnedlukningen, siger han - halvt i spøg.