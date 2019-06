Kaos om Geggos forlovelsesring: Nu kan Bryggen-familien juble

Sagen mellem det kendte 'Familien fra Bryggen'-par Geggo og Cengiz på den ene side og smykkedesigner Mai Manniche på den anden er endegyldigt slut.

Det fortæller begge parter til Ekstra Bladet.

Da Gengiz Salvarli tog det store skridt og gik på knæ foran Stephanie 'Geggo' Christiansen, kunne han præsentere hende for en ring, som han havde købt af Mai Manniche for 80.000 kroner.

Da der opstod problemer med ringen, krævede Cengiz dog sine penge tilbage, hvilket Mai Manniche ikke var interesseret i.

Parret mente, at de var blevet snydt af Mai Manniche, og at de havde betalt alt for mange penge for ringen. Cengiz oplyste dengang, at ringen ifølge Mai Manniche havde en værdi på omkring 200.000 kroner, men at den slet ikke levede op til forventningerne.

Mai Manniche mente dog, at Cengiz havde forsøgt at afpresse hende for penge, og at han ville have mere tilbage for ringen, end han havde betalt.

Cengiz fik tre af hinanden uafhængige eksperter til at vurdere ringen, og de vurderede, at den havde en værdi mellem 22.500 kroner og 30.000 - altså langt mindre end de 80.000 kroner, som Cengiz havde givet for ringen og de 200.000, som Mai Manniche ifølge Cengiz hævdede, at ringen var værd.

Sagen havnede derfor hos Forbrugerstyrelsen, hvor 'Familien fra Bryggen'-parret fik medhold. Og nu er sagen - godt et år senere - endegyldigt slut.

'Ringsagen er slut! Jeg har endelig - efter to år med kamp mod Mai Manniche og Jewlscph (Manniches virksomhed, red.) - fået afsluttet den sag om en ring, jeg købte hos dem, skriver Cengiz på Instagram, hvor han fortsætter:

'Jeg vandt sagen i Forbrugerstyrelsen for et godt stykke tid siden. Det gjorde dog ikke, at de ville betale mig mine penge tilbage. Men nu - efter mine advokater har kæmpet min sag - er de kommet til lommerne. Jeg har fået mine 80.000 kroner tilbage, og de har fået deres ring tilbage'.

Glad og lettet

Til Ekstra Bladet siger Cengiz Salvarli, at han er utrolig glad for, at sagen nu har fået en afslutning.

- Jeg er glad for, at sagen endelig er slut, og retfærdighed sejrer altid.

Han er lettet over, at han nu efter to års kamp ikke længere skal bekymre sig om den sag.

- Jeg har kæmpet frem og tilbage med advokater, Forbrugerstyrelsen, beviser, der skulle sendes ind, og en ring, der skulle vurderes hos tre forskellige. Men jeg havde aldrig tænkt mig at give op, for jeg vidste, jeg var blevet snydt, og det skulle de ikke have lov til, understreger han.

Meget uenig

Til Ekstra Bladet fortæller Mai Manniche, at hun ikke giver meget for Forbrugerstyrelsens afgørelse.

- Det er ikke noget nyt. Forbrugeranklagenævnet kom med deres afgørelse, og vi har indgået et forlig. Cengiz har fået sine 80.000 kroner tilbage, og vi har fået den smukke ring tilbage, siger hun.

Mai Manniche er stadig af den overbevisning, at Forbrugerstyrelsen tager fejl i deres vurdering. Hun er derfor heller ikke enig i Cengiz' udlægning af, at de er blevet snydt.

- Vi har hele tiden været meget uenige med Forbrugeranklagenævnets inkompetente vurdering. Ligesom I selvfølgelig heller ikke sælger Ekstra Bladet til prisen af det papir, der er trykt på. Jeg mener i øvrigt, at Ekstra Bladet er alt for dyr. Det må du gerne citere mig for, lyder det kækt fra Mai Manniche.